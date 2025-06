JEFFERIES stuft EON AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Auch wenn es noch zu früh sei, um sagen zu können, wie sich die Änderungen bei der deutschen Netzentgelte-Reform auswirken werden, hält Ahmed Farman die anstehenden Aktualisierungen in jedem Fall für wesentlich für den Energieversorger. Dies schrieb er in seinem Kommentar vom Donnerstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 15,35EUR auf Tradegate (06. Juni 2025, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A