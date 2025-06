Nvidia ist zurück und Analysten sehen enormes Kurspotenzial!

"Nvidia ist zurück am Steuer", schrieb Analyst Louis Miscioscia in einer aktuellen Notiz. "Das Unternehmen profitiert von einer Vielzahl an Wachstumsimpulsen, allen voran der stark steigenden Nachfrage nach KI-Inferenzleistungen – insbesondere von Tech-Giganten wie Microsoft, OpenAI und Google."

Erste Quartalszahlen übertreffen Erwartungen

Nvidia hatte in der vergangenen Woche seine Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt und dabei erneut die hohen Erwartungen übertroffen. CEO Jensen Huang zeigte sich in einem anschließenden Analystencall optimistisch: Die Nachfrage nach KI-Hardware steige weiter stark an. Insbesondere die Auslieferung der neuen Blackwell-Chips verlaufe "äußerst vielversprechend".

Daiwa sieht in den jüngsten Entwicklungen einen klaren Hinweis darauf, dass Nvidia sich für den nächsten Wachstumszyklus rüstet. Analyst Miscioscia erwartet, dass das Unternehmen auf der kommenden Entwicklerkonferenz GTC in Paris am 11. Juni weitere Details zu strategischen Initiativen und Produktentwicklungen preisgeben wird. "Wir erleben derzeit einen echten Technologiesprung – vergleichbar mit der Einführung des PCs, des Internets oder des Smartphones", so Miscioscia.

Margen im Fokus

Ein weiterer Pluspunkt: Die Margenentwicklung. Laut Daiwa dürfte sich die Bruttomarge von Nvidia in den kommenden Quartalen auf Werte im mittleren 70-Prozent-Bereich erholen – ein Zeichen für die enorme Preissetzungsmacht des Unternehmens im KI-Markt.

Trotz vereinzelter Gegenwinde – etwa durch neue Importzölle oder die zunehmende Konkurrenz durch chinesische Herausforderer wie DeepSeek – konnte sich die Nvidia-Aktie 2025 bislang um etwa 6 Prozent verbessern.

Analysten sind fast geschlossen bullish

Auch das breitere Analystenlager steht geschlossen hinter Nvidia: Laut Datenanbieter LSEG sprechen sich derzeit 59 von 65 befragten Experten für einen Kauf oder starken Kauf der Aktie aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Die Aktie von Nvidia notiert aktuell bei 122,70 US-Dollar (Stand: 9:00 Uhr MESZ).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion