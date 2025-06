Ganz starke Zahlen von diesem Cybersecurity-Wert!

Seine Sache deutlich besser gemacht hat nach Handelsschluss am Donnerstag hingegen Mitbewerber Rubrik . Das erst seit etwas mehr als einem Jahr an der Börse notierte Unternehmen legte einen Geschäftsbericht über den Erwartungen sowie einen starken Ausblick vor.

Plus 49,7 Prozent: Fast Hypergrowth-Wachstum!

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um beeindruckende 48,7 Prozent auf 278,5 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Schätzungen um beachtliche 18,1 Millionen US-Dollar geschlagen werden.

Entsprechend der deutlich über den Erwartungen liegenden Erlöse fiel auch der Fehlbetrag sehr viel kleiner aus als befürchtet. Anstatt eines bereinigten Verlustes (Non-GAAP) in Höhe von -0,32 US-Dollar pro Aktie verzeichnete Rubrik nur einen Fehlbetrag von -0,15 US-Dollar je Anteilsschein.

Insgesamt beliefen sich die auf die Anteilseigener entfallenden Nettoverluste (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) auf 102,1 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor hatte der Verlust mit 732,1 Millionen US-Dollar noch mehr als Siebenmal so hoch gelegen. Die deutliche Verbesserung ist das Ergebnis drastisch gesunkener Kosten etwa für Marketing und Produktentwicklung.

Umsatz soll erstmals über eine Milliarde US-Dollar klettern

CEO Bipul Sinha zeigte sich in der Pressemitteilung erfreut über das starke Abschneiden: "Unsere Ergebnisse zum ersten Quartal waren exzellent. Erneut haben wir bei allen Kennziffern die Prognosen übertroffen, insbesondere beim Ertrag und der Profitabilität."

Im kommenden Quartal sowie im Gesamtjahr will Rubrik an diesen Erfolgen festhalten. Für Q2 stellte das Unternehmen Erlöse in Höhe von 281 bis 283 Millionen US-Dollar in Aussicht, im Gesamtjahr soll mit 1,18 bis 1,19 Milliarden US-Dollar die Milliardengrenze überschritten werden.

Der Ertrag pro Aktie soll zunächst bei -0,35 bis -0,33 US-Dollar und im Gesamtjahr dann bei -1,02 bei-0,96 US-Dollar liegen. Ungeachtet der zu befürchtenden Non-GAAP-Verluste soll der freie Cashflow bei 65 bis 75 Millionen US-Dollar liegen.

Verhaltene Kursreaktion, aber starke Performance seit Jahresanfang

Anlegerinnen und Anleger zeigten sich zunächst sehr zufrieden mit den von Rubrik vorgelegten Zahlen, die Aktie kletterte in einer ersten nachbörslichen Kursreaktion um rund 6 Prozent auf zeitweise 105 US-Dollar. Anschließend überwiegten nach einer starken Rallye in den vergangenen Wochen aber die Gewinnmitnahmen.

Den erweiterten Handel beschloss die Aktie schließlich fast unverändert mit einem Plus von 0,3 Prozent. Das dürfte für Investoren aber zu verschmerzen sein, denn Rubrik konnte sich seit dem Jahreswechsel bereits um knapp 51 Prozent verteuern.

Fazit: Aussichtsreich, aber mit hohen Bewertungsrisiken

Die Identitätsresilienzplattform von Rubrik ist gefragt, wie das starke Umsatzwachstum beweist, das mit einem Plus von 48,7 Prozent nur knapp unterhalb der 50-Prozent-Marke liegt, die als Schwellenwert für sogenannte "Hypergrowth"-Werte gilt. Profitabilität hat das Unternehmen jedoch noch nicht erreicht. Das macht eine fundamentale Standortbestimmung schwierig.

Zwar ist die Bruttomarge des Unternehmens beeindruckend, wie so oft bei Cybersecurity- und Software-Newcomern belasten aber hohe Aktienvergütungen die Ertragsseite, was bei Rubrik jedoch ohne Folgen für die Mittelzuflüsse bleibt, die wie positive Cashflow-Prognose gezeigt hat.

Im Vertrauen darauf, dass Rubrik in absehbarer Profitabilität erreichen kann (laut Analystinnen und Analysten nicht vor dem Geschäftsjahr 2028), könnte die Aktie daher weiter steigen. Wer noch nicht an Bord ist, sollte für einen größeren Risikopuffer jedoch besser eine Korrektur abwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rubrik Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 86,00EUR auf Tradegate (05. Juni 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.