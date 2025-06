Tief Luft holen: Yoga-Pionier Lululemon senkt Prognose – Aktie bricht ein

Die Aktien von Lululemon Athletica brachen im nachbörslichem Handel am Donnerstag um 22 Prozent ein.

In einem Statement erklärte das Unternehmen: "Wir verzeichneten geringeren Kundenverkehr in unseren Geschäften in Nord- und Südamerika, was teilweise auf wirtschaftliche Unsicherheit, Inflationsdruck, ein gesunkenes Verbrauchervertrauen und verändertes Konsumverhalten im Bereich der diskretionären Ausgaben zurückzuführen ist". "Diskretionären Ausgaben", man könnte auch sagen: Sogenannte Impulskäufe, für das die Kunden kein Geld mehr locker haben derzeit.

Denn die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hat die Sorge vor einer drohenden Stagflation geschürt – selbst wohlhabendere Konsumenten setzen nun vermehrt auf notwendige Ausgaben.

Unternehmen reagieren, indem sie ihre Lieferketten diversifizieren und Preise erhöhen, um die Auswirkungen von Zöllen abzufedern – was jedoch die Gewinnmargen belastet: Deulich im Ergebnis von Lululemon zu sehen.

"Wir planen gezielte, strategische Preiserhöhungen bei einem kleinen Teil unseres Sortiments, die jedoch moderat ausfallen werden", erklärte Finanzchefin Meghan Frank.

Lululemon kündigte zudem an, mit Lieferanten neu zu verhandeln und Kosten zu senken. 2024 wurden 40 Prozent der Produkte von Lululemon in Vietnam hergestellt, 28 Prozent der Stoffe kamen aus China.

Für das Gesamtjahr erwartet Lululemon nun einen Gewinn je Aktie zwischen 14,58 und 14,78 US-Dollar – nach zuvor prognostizierten 14,95 bis 15,15 US-Dollar.

Auch für das zweite Quartal liegt die Gewinnprognose unter dem Durchschnitt der Schätzungen von LSEG. Der Umsatz wird mit 2,54 bis 2,56 Milliarden US-Dollar erwartet – im Rahmen der Analystenerwartungen.

"Lululemon hatte in letzter Zeit keine echten Verkaufsschlager – das zeigt Wirkung", sagt David Swartz, Analyst bei Morningstar.

Zwar wurden neue Bekleidungslinien für Männer und Frauen vorgestellt – darunter die Activewear-Kollektion Glow Up sowie die neue Lifestyle-Hose Daydrift – diese sorgten jedoch kaum für Impulse im Verkauf.

"Lululemon hat in der Vergangenheit regelmäßig die Erwartungen übertroffen – wenn das diesmal nicht passiert, wird das schnell als Enttäuschung gewertet", so Swartz weiter. Da heißt es zunächst einmal Luft holen und inne halten. So mancher Anleger hat aufgrund der Ergebnisse auch losgelassen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lululemon Athletica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,85 % und einem Kurs von 228,7EUR auf Tradegate (06. Juni 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.

