-17 Prozent: Diese US-Tech-Aktie fällt heute wie ein Stein!

Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie war die Aktie von DocuSign einer der gefragtesten Werte innerhalb der US-Technologiebranche. Zu den Fans und Anlteilseignern des Unternehmens gehörte lange auch Starinvestorin Cathie Wood. Dem auf digitale Vertragsabschlüsse und Dokumentenverwaltung spezialisierten Unternehmen wurde angesichts des Home-Office-Booms eine aussichtsreiche Zukunft vorhergesagt.

Nach dem Ende der Pandemie sind die hohen Wachstumserwartungen jedoch nicht erfüllt worden, die Aktie crashte und befand sich lange in einem hartnäckigen Bärenmarkt. Erst in den vergangenen 12 Monaten konnten sich Anlegerinnen und Anleger wieder für die Aktie erwärmen und bescherten ihr bis zum Donnerstagabend ein Plus von 73,5 Prozent. Doch nach einem schwachen Ausblick steht die Aktie am Freitag vor einem Crash und damit einem Ende der Erholungsrallye.