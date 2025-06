Der Musk-Trump-Krieg - und andere Warnsignale!

Der "Krieg" zwischen Elon Musk und Donald Trump eskalierte gestern, die Tesla-Aktie brach ein - dann aber der Versuch der Schadensbegrenzung: beide sollen angeblich heute ein Telefonat führen. Schön - aber das grundsätzliche Problem verschwindet damit ja nicht! Dieses grundsätzliche Problem ist die Auseinandersetzung über die "Big Beautiful Bill", die Trump durch den US-Senat bringen will. Elon Musk hat Recht mit seiner Kritik an dieser Bill, denn die ohnehin ausgeuferten Schulden der USA würden dadurch noch weiter nach oben schießen. Das bedeutet: in der Sache wird es keine Einigung zwischen Musk und Trump geben, weswegen die inzwischen nachbörslich erholte Tesla-Aktie weiter gefährdet bleibt. Heute im Fokus die US-Arbeitsmarktdaten - schlagen sich Handelskrieg und Zölle in den Zahlen nieder?

1. US-Arbeitsmarktdaten robust? Ausblick auf Top-Event 14:30 Uhr

2. Handelsstreit eskaliert: EU stoppt China bei Ausschreibungen

