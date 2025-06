Devisen Euro zum US-Dollar etwas schwächer vor US-Arbeitsmarktdaten Der Kurs des Euro ist am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten leicht gesunken. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1428 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Mittlerweile hat der Euro …