AKTIE IM FOKUS Fraport auf Dreijahreshoch - Analysten sehen kaum noch Luft Die Aktien von Fraport haben am Freitagmorgen mit 64,45 Euro einen weiteren Höchststand seit dem Frühjahr 2022 erreicht. In dieser Woche bauten sie ihr bisheriges Jahresplus um gut 5 Prozentpunkte auf etwa 10 Prozent aus. Die Anleger reagieren am …