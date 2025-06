-1,4 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 2,1 % gesunken

WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



April 2025 (real, vorläufig):



-1,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-1,8 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





März 2025 (real, revidiert):+2,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-0,7 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April 2025gegenüber März 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,4 % gesunken. Im wenigervolatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Februar 2025 bis April 2025um 0,5 % höher als in den drei Monaten zuvor. Im März 2025 stieg die Produktiongegenüber Februar 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse um 2,3 %(vorläufiger Wert: +3,0 %). Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2024 war dieProduktion im April 2025 kalenderbereinigt 1,8 % niedriger.Produktionsrückgange in vielen BranchenDie negative Entwicklung im Produzierenden Gewerbe im April 2025 verteilt sichauf viele Wirtschaftsbereiche. So fiel die Produktion in der Pharmaindustriesaison- und kalenderbereinigt um 17,7 % im Vergleich zum Vormonat, nachdem sieim März 2025 um 19,3 % gestiegen war. Auch der Produktionsrückgang imMaschinenbau (-2,4 %) wirkte sich im April 2025 negativ auf das Gesamtergebnisaus. Positiv entwickelte sich hingegen die Produktion im Baugewerbe (+1,4 %) undin der Nahrungsmittelindustrie (+5,7 %).Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)nahm im April 2025 gegenüber März 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,9 %ab. Innerhalb der Industrie sank dabei die Produktion von Investitionsgütern um2,3 %, von Vorleistungsgütern um 1,9 % und von Konsumgütern um 1,5 %. Außerhalbder Industrie fiel die Energieerzeugung um 1,6 %.Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2024 sank die Industrieproduktionkalenderbereinigt um 2,5 %.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gesunkenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im April 2025gegenüber März 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,1 % gesunken. ImDreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigenvon Februar 2025 bis April 2025 um 0,8 % höher als in den drei Monaten zuvor.Verglichen mit dem Vorjahresmonat April 2024 war die energieintensive Produktionim April 2025 kalenderbereinigt um 2,7 % niedriger. Eine Analyse zumProduktionsindex für energieintensive Industriezweige ist auf der Themenseite"Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen