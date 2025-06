Stromerzeugung im 1. Quartal 2025 mehrheitlich aus fossilen Quellen

WIESBADEN (ots) -- Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sinkt um 17,0 %, konventionelleStromerzeugung steigt um 19,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal- Stromerzeugung aus Windkraft sinkt im Vorjahresvergleich um 29,2 %,demgegenüber 15,3 % mehr Kohlestrom- Insgesamt 1,9 % weniger Strom ins Netz eingespeist als im Vorjahresquartal-Stromimporte steigen um 14,9 %, Exporte sinken leicht um 3,0 %Im 1. Quartal 2025 wurden in Deutschland 119,4 Milliarden Kilowattstunden Stromproduziert und in das Stromnetz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,9 % weniger Stromals im 1. Quartal 2024 (121,7 Milliarden Kilowattstunden). Etwas mehr als dieHälfte des inländisch erzeugten Stroms (50,5 %) stammte aus konventionellenEnergieträgern. Insgesamt stieg die Stromerzeugung aus diesen fossilen Quellengegenüber dem Vorjahresquartal um 19,3 % auf 60,2 Milliarden Kilowattstunden. Im1. Quartal 2024 hatte der Anteil der Stromerzeugung aus fossilen Quellen nochbei 41,5 % gelegen. Demgegenüber sank die Stromerzeugung aus erneuerbarenEnergiequellen im 1. Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 17,0 %auf 59,1 Milliarden Kilowattstunden und einen Anteil von 49,5 % an der gesamteninländischen Stromproduktion (1. Quartal 2024: 58,5 %). Damit war dieStromerzeugung aus konventionellen Energieträgern im 1. Quartal 2025 erstmalsseit dem 1. Quartal 2023 höher als die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.Windarmes Quartal führt zu Rückgang der Stromerzeugung aus erneuerbaren EnergienDer Rückgang der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im 1. Quartal 2025 lagvor allem an einer deutlichen Abnahme der Stromerzeugung aus Windkraft. ImVergleich zum Vorjahresquartal sank die Stromproduktion aus Windkraft um 29,2 %auf 33,2 Milliarden Kilowattstunden, wodurch ihr Anteil am gesamten inländischproduzierten Strommix auf 27,8 % fiel (1. Quartal 2024: 38,5 %). MaßgeblicheUrsache für den Rückgang war ein außergewöhnlich windarmes erstes Quartal. Einenähnlich niedrigen Anteil von Windenergie an der Stromerzeugung in einem 1.Quartal hatte es zuletzt 2021 mit 24,2 % gegeben. Trotzdem war Windkraft im 1.Quartal 2025 weiterhin der wichtigste Energieträger zur Stromerzeugung.Im Gegensatz zur Windenergie stieg die Stromerzeugung aus Photovoltaik imVergleich zum Vorjahresquartal um 34,6 % auf 11,0 Milliarden Kilowattstunden.Damit erhöhte sich ihr Anteil am gesamten Strommix auf 9,2 % (1. Quartal 2024: