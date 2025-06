Nach Trumps Drohungen: Tesla-Aktie erlebt schlimmsten Börsentag der Geschichte

Der eskalierende Streit zwischen Donald Trump und Elon Musk hat Tesla an der Börse schwer getroffen. Am Donnerstag brach die Aktie um 14,3 Prozent ein und verlor rund 152 Milliarden US-Dollar an Börsenwert – der größte Tagesverlust in der Geschichte des Unternehmens. Nachbörslich ging es um weitere 2,2 Prozent nach unten, bevor der Titel aufgrund der Aussicht auf ein Gespräch zwischen Musk und Trump ins Plus drehte. Aber was genau ist passiert?

Auslöser der Fehde war Musks harsche Kritik an Trumps Steuerplänen, die zentrale Subventionen für Elektrofahrzeuge abschaffen würden. "Ohne mich hätte Trump die Wahl verloren", erklärte Musk auf X. Trump reagierte prompt auf Truth Social: "Ich habe ihm sein Elektroauto-Mandat weggenommen [...] und er ist einfach durchgedreht!"