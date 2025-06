APA ots news Zaghafter Aufschwung nach ausgedehnter Rezession -... "Die wirtschaftliche Entwicklung bleibt in Österreich auch 2025 angespannt. Zu Jahresbeginn wurde zwar die Talsohle nach einer 2 œ Jahre andauernden Rezession erreicht. Allerdings entfalten die US- Importzölle und deren Folgen erst in den kommenden …