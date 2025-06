EZVIZ markiert den Weltumwelttag mit einem neuen Plan zum Schutz der marinen und terrestrischen Ökosysteme, feiert nachhaltige Meilensteine und erweitert seine Vision eines grüneren Lebensstils

HOOFDDORP, Niederlande, 6. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Zu Ehren des Weltumwelttages kündigt das weltweit führende Smart Home-Unternehmen EZVIZ stolz das nächste Kapitel seiner Umweltgeschichte an und weitet seine Nachhaltigkeitsmission vom Land auf das Meer aus. Nachdem es EZVIZ gelungen ist, den Plastikmüll bis 2024 um 22,3 Tonnen zu reduzieren, indem es in seinem Sortiment an Roboterstaubsaugern weitgehend auf recycelte Materialien setzt, nimmt es nun die Wiederherstellung der Ökosysteme an den Küsten in Angriff.

Unter seinem Motto 2025, „Vom Land zum Meer: Die Wurzeln der Hoffnung, die Wellen des Wandels", weitet EZVIZ seinen globalen Waldplan auf die Meeresumwelt aus. In Partnerschaft mit Treedom, das 2.190 Bäume in Lateinamerika, Afrika und Südostasien gepflanzt hat, startet EZVIZ nun groß angelegte Projekte zur Wiederherstellung von Mangrovenwäldern in Regionen, die mit dringenden Umweltbedrohungen konfrontiert sind. Mangroven, die auch als „blaue Wälder" bekannt sind, schützen die Küsten, indem sie sie stabilisieren, große Mengen an Kohlenstoff speichern und Schadstoffe wie Plastik filtern. Diese Wiederherstellung unterstützt das Ziel des Umweltprogramms der Vereinten Nationen für 2025, der Plastikverschmutzung ein Ende zu setzen, und spiegelt das Engagement von EZVIZ für naturbasierte Lösungen mit nachhaltigen ökologischen und sozialen Auswirkungen wider.