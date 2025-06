BofA: Das sind jetzt die besten Truck-Aktien

Die Aktien von Lkw-Herstellern wie Volvo und Daimler Truck haben in den letzten Monaten unter schwachen Bestellungen und makroökonomischen Unsicherheiten gelitten. Doch die Bank of America (BofA) zeigt sich zuversichtlich, dass sich der Sektor bald wieder erholen wird – und empfiehlt die Papiere der beiden Unternehmen zum Kauf. Laut der jüngsten Analyse wird eine steigende Nachfrage im Lkw-Markt in Verbindung mit unternehmensinternen Verbesserungen die Margen von Volvo und Daimler Truck in den kommenden Jahren deutlich steigern.

Auftragsrückgang im Lkw-Sektor dürfte sich ab dem vierten Quartal umkehren

Die Lkw-Bestellungen sind seit Mitte 2023 rückläufig, und im zweiten und dritten Quartal 2025 erwarten Analysten weiterhin schwache Verkaufszahlen. Doch die BofA geht davon aus, dass sich die Aufträge ab dem vierten Quartal wieder erholen werden. Besonders in Europa könnte eine Kombination aus sinkenden Zinssätzen und staatlichen Infrastrukturinvestitionen die Nachfrage ankurbeln. Auch die kürzlich gestiegenen Preise für gebrauchte Lkw und die robuste Nachfrage nach Ersatzreifen deuten auf eine baldige Stabilisierung hin.

Besonders bei Volvo und Daimler Truck rechnet die Bank of America mit einer deutlichen Verbesserung der Margen, da beide Unternehmen über starke interne Initiativen zur Kostenoptimierung und Produktivitätssteigerung verfügen. Volvo hat in den letzten Jahren seine Margen durch eine kluge Kombination aus Technologieeinsatz und einer klaren Verantwortungsstruktur erheblich verbessert. Diese Fortschritte sollen sich auch weiterhin positiv auf die Rentabilität auswirken. Daimler Truck profitiert zusätzlich von einem neuen Management, das eine leistungsorientierte Unternehmenskultur etablieren möchte, was ebenfalls zu einer profitableren Zukunft führen sollte.

Selbstfahrende LKWs schon in wenigen Jahren - Elektro-Laster später

Die BofA geht davon aus, dass der Übergang zu autonom fahrenden Lkw in den USA in den nächsten zwei bis drei Jahren beginnen könnte. Dies könnte den Herstellern durch Einsparungen bei den Arbeitskosten und eine höhere Kraftstoffeffizienz einen Umsatzsprung bescheren. Im Gegensatz dazu wird die Elektrifizierung von Lkw in Europa und den USA als langsamer Prozess eingeschätzt. Trotz technischer Fortschritte gibt es noch erhebliche Infrastrukturhürden, die den breiten Einsatz von Elektro-Lkw verzögern könnten.

Die Bank of America setzt bei Volvo auf ein Kursziel mit einem Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent, da das Unternehmen von der Erholung des Marktes sowie von einer stärkeren Nachfrage im Bereich Baugeräte profitieren dürfte. Daimler Truck erhält ebenfalls eine Kaufempfehlung mit einem Potenzial von 25 Prozent, wobei insbesondere das neue Management und mögliche Synergien aus einer Asien-Expansion positive Impulse liefern könnten.

Bei der VW-Tochter Traton und dem italienischen Hersteller Iveco sind die Analysten vorsichtiger. Traton könnte durch seine langfristige Strategie in der Entwicklung eines modularen Systems in den kommenden Jahren profitieren, jedoch birgt dies hohe Ausführungsrisiken. Iveco zeigt ebenfalls Potenzial, aber die Marktwerte der Verteidigungssparte erscheinen überbewertet, was die Erwartungen belasten könnte. Während Iveco ein Neutral-Rating erhält, stuft die BofA Traton aktuell auf Underperform ein – hier sei das Kurspotenzial vorerst aufgebraucht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





