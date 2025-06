UAD schlägt "Balanced Symbiosis" als nachhaltige Lösung vor

VENEDIG, Italien, 6 Juni 2025 /PRNewswire/ -- Auf Einladung des European Cultural Centre (ECC) hat das Architectural Design & Research Institute of Zhejiang University Co., Ltd. (UAD) wird in Zusammenarbeit mit dem Center for Balance Architecture of Zhejiang University (BAC) und der Zhejiang University Architecture & Planning Alliance (ZAP) an der Parallelausstellung "TIME SPACE EXISTENCE(TSE)" auf der Venice Biennale 2025 teilnehmen.

Date

10:00 - 18:00

10. Mai bis 23. November 2025

Standort

#17A, Stockwerk M, Palazzo Mora

No.3659, STRADA NUOVA, Venedig 30121, Italien

Chefkurator

Dong Danshen

Geschäftsführender Kurator

Mo Zhoujin

Für die Ausstellung hat die UAD das Thema "Towards Balance, Towards Symbiosis" gewählt, um die Essenz von Architektur und Bildung durch östliche Weisheit zu verdeutlichen. Sie zeigt, dass die Rolle der zeitgenössischen Architekten über die traditionellen Grenzen des Designs hinausgeht und die soziale Verantwortung in den Vordergrund rückt, indem sie sich mit der Stadtentwicklung, den Bedürfnissen der Bürger und der sozialen Gerechtigkeit auseinandersetzt und so zu einer Brücke für die Steuerung der Gesellschaft wird. Die Ausstellung vermittelt die Lehren der chinesischen Philosophie in einem internationalen Kontext: die Welt befindet sich immer in einem dynamischen Gleichgewicht. Die orientalische Weisheit plädiert nicht dafür, das Gleichgewicht einfach zu brechen, sondern sucht nach einer harmonischen Symbiose der Gegensätze. Dieses Konzept der Symbiose kann in gewissem Maße neue Ideen für die Lösung sozialer Probleme bieten.

Die "Balance Architecture" steht in der Tradition des Konfuzianismus und vertritt Konzepte wie die "Einheit von Wissen und Handeln" und das "menschenorientierte Denken". Sie knüpft auch an die materialistische Dialektik an, indem sie das Subjekt und das Objekt der Gestaltung in die "Dialektik" und "Theorie der Widersprüche" einordnet. Die "Balance Architecture" hat ihre Wurzeln im "Menschen", mit "menschenorientiertem Denken" als oberstem Wertziel. Unter dem Ziel "Balance Architecture" wird auf "ad Locum symbiosis" hingewiesen: die Entdeckung der Angemessenheit, das Streben nach Relevanz und die adaptive Interaktion.Indem er die drei Grundfragen der Architektur - "utility, firmness, and beauty" - aufgreift, interpretiert er sie als drei Paare von Grundwidersprüchen: Technik und Menschlichkeit, Regulierung und Ausdruck, technology und Kunst. Daraus ergeben sich drei grundlegende Wege der "Symbiose", zu denen auch die folgenden gehören: durch den Ausgleich von Widersprüchen zwischen Technik und Menschlichkeit, um Werte zu klären, die Rationalität und Sensibilität integrieren; durch die Versöhnung von Konflikten zwischen Regulierung und Ausdruck, um eine Logik zu konstruieren, die Normen und Formen vereint; durch die Harmonisierung von Unterschieden zwischen Technik und Kunstfertigkeit, um eine Ästhetik zu erforschen, die Können und Kunst synthetisiert.

Ausgehend von den oben genannten Wegen konzentriert sich diese Ausstellung auf mehrere Dimensionen von "Balance Architecture" mit konkreter Praxis. Durch die Symbiose der Architektur mit der Gesellschaft, der Kultur, der Tradition, der Stadt und der Umwelt wird das "dynamische Gleichgewicht" aller relevanten Elemente der bebauten Umwelt gefördert und der Zustand einer "harmonischen Symphonie" erreicht, die ein Gleichgewicht zwischen "Reparatur, Regeneration und Wiederverwendung" herstellt.

