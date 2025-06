Sandbank-Investments / Warum Privatanleger jetzt global denken müssen

Itzehoe (ots) - Mit dem eigenen Vermögen die Fehler der Politik ausbaden - das

ist nicht die Aufgabe eines Anlegers. Diese Erkenntnis nahmen mehr als 500

Privatanleger aus dem Hamburger Grand Elysée Hotel mit: Der Itzehoer Aktien Club

(IAC) hatte zu Deutschlands wohl größter Investment-Konferenz ihrer Art

eingeladen.



Die Börsen-Experten Folker Hellmeyer und Philipp Vorndran konnten mit Blick auf

Europa und speziell den Standort Deutschland kaum Positives vermelden, dennoch

stellten sie fest: Der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands muss Investoren

genauso wenig um den Schlaf bringen, wie er es bei den Vorstandschefs der

Großkonzerne tut. Letztere könnten Betriebs- und Produktionsstätten ins Ausland

verlagern, wenn auch mit viel Aufwand. Für Privatanleger ist die Hürde deutlich

niedriger: Sie können einfach in internationale Konzerne investieren.





Damit reduzieren sie auch das Risiko der "Sandbank-Investments", wie Philipp

Vorndran sie nannte. Das Problem ist die Inflation: Unbarmherzig wie die Flut

steigt auch das Preisniveau langsam, aber sicher an und verkleinert die

Kaufkraft des Ersparten. Doch anders als die Flut gibt die Inflation den einmal

vernichteten Wert nie wieder zurück. Das könne mit den niedrigen Zinsen

deutscher Sparanlagen oder einer Aktienbeteiligung am deutschen Mittelstand, der

stark vom Standortnachteil betroffen sei, nicht aufgefangen werden, warnt

IAC-Geschäftsführer Jörg Wiechmann und rechnet vor: "Schon eine jährliche

Preissteigerung, die nur um zwei Prozent höher liegt als die Netto-Rendite des

eigenen Geldes, führt innerhalb von zehn Jahren zum Verlust von rund 20 Prozent

des Vermögens."



Weltweit wachse der Wohlstand dagegen, und davon profitierten die Großkonzerne.

"Gleichzeitig erhöhen Unternehmen ihre Preise im Gleichschritt mit der

Inflation", erläutert der IAC-Experte. Deshalb biete das Investment in

internationale Qualitätsaktien den richtigen Schutz für Anleger. Wenn sie ihr

Vermögen systematisch vor dem schleichenden Untergang bewahren wollten, heiße es

daher: "Runter mit dem Geld von der Sandbank und rein damit in die

Rettungsboote."



Pressekontakt:



Nils Petersen

Fondsmanager

Tel: +49 4821 6793-36

Fax: +49 4821 6793-19

E-Mail: mailto:petersen@iac.de

Druckfähige Bilder finden Sie unter:

http://www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotos

Anmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:

http://www.iac.de/newsletter_ots



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118553/6050293

OTS: Itzehoer Aktien Club GbR