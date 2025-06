OneStream erzielt Top-Ergebnisse in BARC-Studie zu Planungs- und Performance-Management-Lösungen

Frankfurt (ots/PRNewswire) - 27 Top-Platzierungen für OneStream und 56 führende

Positionen in 4 Peer-Groups im 2025 Report



- Lösungen für Planung, Budgetierung und Forecasting

- Integrierte Lösungen für Planung und Finanzkonsolidierung

- Große/unternehmensweite Implementierungen

- Weltweite Implementierungen





OneStream erreichte 27 Spitzenplatzierungen sowie 56 führende Platzierungen überalle vier Gruppen hinweg. Die zwischen November 2024 und Februar 2025durchgeführte "Planning Survey" basiert auf den Rückmeldungen von 1.187Anwender:innen und der Analyse von 19 Softwarelösungen. Bewertet wurden 33Kriterien (KPIs), u. a. Datenintegration, Workflow, Simulation,Reporting/Analyse, Funktionalität in der Finanzkonsolidierung, Flexibilität,Nutzererlebnis und Innovation."Die umfassende Funktionalität von OneStream in den Bereichen Planung,Forecasting und Konsolidierung liefert signifikanten Business Value und sorgtfür eine höhere Planungsqualität sowie mehr Anwenderzufriedenheit. Die 100 %Produktzufriedenheit unterstreicht die Zuverlässigkeit und Effektivität bei derfinanziellen Transformation von Unternehmen", so Dr. Christian Fuchs, SeniorAnalyst und Head of Data & Analytics Research bei BARC.Zu den Spitzenbewertungen von OneStream gehörten KPIs in den Bereichen BusinessValue, Empfehlung, Support durch Anbieter und Implementierungspartner, Produkt-und Kundenzufriedenheit, Planungsfunktionalität sowie Performance-Zufriedenheit.Besonders hervorzuheben ist: 100 % der befragten Anwender:innen würden OneStreamweiterempfehlen ."In einer zunehmend schwer vorhersehbaren brauchen Unternehmen mehr Transparenzund Agilität in der Finanz- und operativen Planung sowie im PerformanceManagement", ergänzt Tom Shea, CEO von OneStream. "Die herausragenden Ergebnisse