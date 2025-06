Wolfsburg baut größte MBR-Kläranlage Deutschlands mit innovativer Membrantechnologie (FOTO)

Wolfsburg / Bayreuth / Bad Oeynhausen / Roetgen (ots) - Die Wolfsburger

Entwässerungsbetriebe (WEB) treiben die nachhaltige Abwasserreinigung konsequent

voran: Am 12. Mai 2025 wurde der Zuschlag für die umfassende Modernisierung der

Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg erteilt. Der Auftrag ging an ein

Partnerkonsortium bestehend aus ZWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH (Bayreuth)

und Kögel Bau GmbH & Co. KG (Bad Oeynhausen) mit Membrantechnologie der Membion

GmbH (Roetgen). Der Baustart ist für November 2025 angesetzt, die Inbetriebnahme

soll Mitte 2027 erfolgen.



Mit einer Auslegung auf 220.000 Einwohnerwerte (EW) wird die Kläranlage

Wolfsburg-Stahlberg zur derzeit größten MBR-Kläranlage Deutschlands (MBR =

Membranbioreaktor) ausgebaut. Die innovative Membrantechnologie hebt die

Abwasserqualität auf ein neues Niveau und leistet damit einen Beitrag zum

Gewässerschutz. Die hohe Energieeffizienz der Anlage trägt gleichzeitig zur

Erreichung der Energieneutralität und zum Klimaschutz bei.







Wolfsburg-Stahlberg auf modernste Technologien der Abwasseraufbereitung

umzurüsten. Mit unseren Membranfiltern setzten wir neue Maßstäbe für

Energieeffizienz, Platzeinsparung und Wirtschaftlichkeit von MBR-Anlagen", sagt

Dr. Klaus Vossenkaul , Geschäftsführer der Membion GmbH. "Unsere mehrfach

patentierte Technologie steht für eine neue Generation von Membranfiltern zur

Abwassereinigung und ergänzt sich optimal mit der langjährigen

Engineering-Erfahrung von ZWT."



Funktionale Ausschreibung setzt auf partnerschaftliche Lösungskompetenz



Die Besonderheit des Projekts: Es wurde als Funktionalausschreibung vergeben -

das heißt, nicht Einzelgewerke, sondern eine ganzheitliche Lösung inklusive

Planung, Technologie und Umsetzung wurden ausgeschrieben. Das beauftragte

Konsortium konnte sich durch eine in sich schlüssige, wirtschaftliche und

leistungsfähige Gesamtlösung mit Membion-Technologie gegen namhafte Wettbewerber

durchsetzen. Ausschlaggebend bei der Vergabe war ein Punktesystem zur

Beurteilung der "Total Cost of Ownership" (TCO) auf Basis einer 10-jährigen

Gesamtkosten-Betrachtung.



ZWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bau

kompletter Wasser- und Abwasseranlagen ein. Das Unternehmen hat bundesweit über

250 Anlagen erfolgreich realisiert und gilt als zuverlässiger Spezialist für

nachhaltige, energieeffiziente Lösungen. "Dieses Projekt zeigt, was möglich ist,

"Dieses Projekt zeigt, was möglich ist, wenn Technik, Planung und Ausführung von Beginn an zusammengedacht werden",





