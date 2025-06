"Ich verstehe Musks Wut. Er hat Trump gekauft. Aber der hat's vergessen."

Nach dem öffentlich ausgetragenen Streit von US-Präsident Trump mit Tesla-CEO Elon Musk am Donnerstag, dem 05. Juni, ist Tesla Diskussion erneut die aktivste Diskussion zu Einzelwerten im wO-Forum. Das überrascht wenig, denn die Tesla Aktie rutschte im Nachgang der, auf den Social-Media Plattformen Truth Social und X ausgetauschten Vorwürfe um zwischenzeitlich 15% nach unten. So drohte Donald Trump mit einer Streichung der staatlichen Subventionen und Verträge mit Musks Unternehmen und erklärte, dass er Musk des Hauses verwiesen hätte, nachdem dieser die Nerven verloren hätte. Musk konterte daraufhin auf X unter anderem mit einer Beführwortung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump und deutete außerdem noch eine Verwicklung Trumps in die Epstein Affaire an.



Hier einige Einschätzungen zum Zerwürfnis zwischen Donald Trump und Elon Musk, sowie zur Zukunft der Tesla Aktie aus dem wallstreetONLINE Forum:

Experientalist: "Sehr interessant, der tiefe Absturz ab kurz vor 18 Uhr. Das war der Live-Auftritt von Trump mit Merz, bei dem Trump minutenlang deutlich seine Unzufriedenheit mit Musks negativen Kommentaren zum big and beautiful bill machte."

darauf Aeroschmidt: "Trump hat ihn bloßgestellt. Musk wusste schon länger, was alles in der Big Beautiful Bill steckt. Und nun - mit einer gewissen zerebralen Verzögerung - fängt Elon an politisch herumzustänkern. Sehr enttäuschend."

GAP-Minder: "Das wirklich abscheulich-groteske an der aktuellen Situation bei Tesla: Solange Trump und Musk zusammen agierten, wurde die Aktie total nach oben gekauft, seit dem Bruch der beiden stürzt sie völlig ab.

Wenn man den erlebten Anstieg nun aber mit den Erfolgsaussichten des Robotaxis begründet, so wie es gemacht wurde, und diese Aussichten sich mit dem Streit plötzlich in Luft auflösen (zumindest in den Augen des Marktes), dann kann man sich ausmalen, dass das Robotaxi auf eine wohlwollende Behandlung durch die amerikanische Regierung und die Behörden angewiesen war. Und das stinkt in meinen Augen (bzw. In meiner Nase) doch wohl zum Himmel und spricht nicht für eine vertrauenserweckende Technologie…"

Walker333: "Erst verscherzt Tesla CEO Elon es sich mit den Demokraten (er soll ja mal der Demokratischen Partei nahe gewesen sein) und jetzt auch noch mit den Trump Wählern (Republikaner). Wer soll denn jetzt noch die Tesla Autos kaufen?"

CAFliege: "Noch 5/6 solcher Tage, dann ist die Aktie wieder fair bewertet."

8XoXo8: "Nun geht’s richtig los. Nach Elons aktuellem Tweet steckt Donny in den Epstein Files. Nun geht’s richtig runter."

Knuff: "Normalerweise würde jch sagen: Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Aber jetzt wird es doch heftig zwischen Trump und Musk. Tesla-Chef Elon Musk behauptet auf seiner Social-Media-Plattform X, dass Donald Trump in den Epstein-Akten auftauche und dies der wahre Grund für deren Nicht-Veröffentlichung sei. Tesla Inc.284,3477 $-14,37 %"

Artfis: "Das war’s für Elon bei TESLA. Der Kurs steigt danach bis wer weiß schon bis wohin. Dann erinnert man sich, dass man ihn doch noch brauchen könnte ….. aaaber…. und der Kurs sinkt wieder."

Knuff: "Die Schlammschlacht zwischen Musk und Trump eskaliert! Kaum hat sich Elon Musk aus dem Oval Office zurückgezogen, gibt er sich als Trumps schärfster Kritiker. Den Staatsbesuch von Kanzler Merz kommentiert Musk auf X und feuert erneut gegen seinen Ex-Chef."

darauf xwin: "Also das zwischen Musk und Trump ist jetzt so ne Art 'Atomkrieg' mit Anschuldigungen. Zurücklehnen und geniessen. Mal gucken, was Trump mit dem illegalen Einwanderer Musk so anstellt."

You_Dont_Mess_with_the_Zohan: "Keine Ahnung wie high der Photonenzähler heute ist, aber die Epstein-Karte zu ziehen könnte ziemlich schnell nach hinten losgehen!"

darauf ALF-0815: "Geil ist auch, dass das so lange kein Problem für Elon war, Solange er selbst noch in D.C. etwas zu sagen hatte."

Markus1973HH: "Wie kann man nur so undiplomatisch sein? Musk ist doch eigentlich im Guten gegangen und wurde für seinen Einsatz im DOGE Team vom Präsidenten gelobt und anständig verabschiedet. Danach hätte Musk einfach nur die Klappe halten müssen, oder vielleicht diplomatisch äußern können, dass er sich noch mehr Einsparungen im Haushalt wünschen würde, aber doch nicht solche primitiven Beleidigungen rausschleudern.

Er schafft es somit tatsächlich, es sich mit allen gleichzeitig zu verderben und das kann nicht gutgehen. Erst hat er die Linken verprellt und jetzt verdirbt er es sich auch noch mit den Republikanern. Ich glaube aber kaum, dass sich dadurch jetzt schnell wieder die alte Hauptzielgruppe zurückgewinnen lässt.

Geld mag ihm ja egal sein, da er sicherlich immer Milliardär bleiben wird und soviel privat kaum ausgeben kann, aber es kann ihm doch nicht ernsthaft egal sein, sein Lebenswerk zu zerstören!

Und sowohl die Zukunft Teslas, als auch die von SpaceX, die ihm wahrscheinlich sogar wichtiger ist, gefährdet er damit.

Vielleicht ist das chinesische System doch besser, wo Querulanten einfach mal für ein paar Monate "verschwinden", wie Jack Ma und dann geläutert wiederkommen und den Präsidenten loben..."

Ojewo12: "Wow, das ist sooo krass. Hier wird Geschichte geschrieben und wir sind live dabei. Der mächtigste Mann der Welt und der reichste Mann der Welt waschen schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit. Ich bin nur froh, dass Elon keine Atombomben hat. So kann man dem Spektakel entspannt auf der Couch mit Popcorn und einem Haufen Puts im Depot folgen.

Ich glaube der Felon ist total zugedröhnt. Anders ist diese völlige Entgleisung nicht zu erklären."

El_Matador: "Viele haben das Zerwürfnis schon vor Monaten vorhergesagt, sind aber über den frühen Zeitpunkt nun selbst überrascht. Musk hat alles falsch gemacht. Trump unterstützt und damit (und mit seinem Handzeichen) seine Automarke weltweit irreparabel beschädigt.

Nun überwirft er sich mit dem mächstigsten Mann der Welt öffentlich und wird möglicherweise sämtliche Unterstuetzung für seine Unternehmen verlieren. Tesla, SpaceX, xAI, etc., vielleicht wird es sogar nicht nur die Abwesenheit von Hilfe sein, sondern Widerstand und Schwierigkeiten, Ausgrenzungen bei Staatsaufträgen, etc. Jeff Bezos und andere reiben sich die Hände.

Tesla wird bald wie ein Automobilhersteller bewertet werden. Das hohe KGV ist nicht mehr zu halten."

Artifis: "Mit DOGE hatte Elon ungehinderten Zugang zu sehr exklusiven, sehr vertraulichen und wohl recht prekären Informationen und könnte bei falscher Handhabe damit eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA (Trump & Co.) darstellen. Ob Elon auch aufgrund seines Drogenexzesses einem Verkehrsunfall zum Opfer fällt. Ich würde mich nicht wundern…."

Alokin: "Musk hat sich gerade ins Aus geschossen mit seinem x Tweet als er postet das Trump auf den Eppstein Files ist. Trump hat im Oval Office mit Merz einige sehr delikate Anmerkungen zu Musk gemacht, auch bezüglich E-Autos und den Gewinnen die sich Musk versprochen hatte.

Alles in allem eine super explosive Mischung für Tesla."

Kiev_broker: "Trump wird Tesla zerstören - Musk tut sein übrigens. Wird schneller gehen als man glaubt."

Wson: "Jetzt sollte Trump aber Epstein-Files-mäßig auch liefern. Kann mir nicht vorstellen, dass das sonst bei seinen Anhängern gut ankommt. Palantir kriegt übrigens auch eins auf die Mütze, nicht so heftig, aber trotzdem laden einige ab. Eigentlich dachte ich Tesla wäre too big to fail, aber wer weiß."

Startvestor: "Was denkt ihr? Wird Trump abgesetzt oder Musk deportiert? Ich weiß nicht ob "Witch Hunt" noch reicht für einen Kinderschänder. Aber die MAGA-Leute sind besessen, das könnte auch das Ende von Tesla sein. Leider ist nun Nacht und man kann keine Puts kaufen."

Nokery: "Trump hat zwar die Regierungsmacht, aber Musk läuft sich gerade erst warm und legt ziemlich planmäßig nach. Ihn wie hier zu lesen als Junkie abzustellen und mitsamt seiner Unternehmen zu unterschätzen kommt viel zu kurz. Sieht für mich schon alles eher nach Hollywood aus.

Die Eppstein-Files, die aufkeimende Impeachment-Idee, die Wirtschaftsdaten, Zölle, Inflation, Korruption, Staatsverschuldung etc....das alles läuft aber auch nicht gerade gut für Trump.

Musk hätte auch die Reichweite, die Ausdauer, die Kontakte und das Wissen auch durch DOGE, dem Trump das Leben richtig schwer zu machen und die Idee einer dritten Partei anzugehen....das Wissen beide. Zurücklehnen und Tee trinken oder Tesla fahren, wenigstens bis zum Robotaxi-Launch. Herrlich... spannend, der Juni..."

Wobiker: "Von Tesla alles auf BYD umgeschichtet. Musk ist ein unkalkulierbares Risiko für das Unternehmen. Der Typ und die Firma sind erledigt. Der Mist, den der in der Öffentlichkeit raushaut, ist der Todesstoß für Tesla. Vielleicht ist das Ganze auch ein Schauspiel um Kurse unter Druck zu setzen und um Milliarden zu scheffeln, dann lieber China Firma, die wissen wenigstens, wie man sich zu benehmen hat. Mittlerweile ist es wegen Musk schon so, dass man mit dem Tesla Angst haben muss in Stadtteil xy zu fahren."

Ojewo12: "Fehde zwischen Trump und Musk: Milliardär fordert Amtsenthebung des Präsidenten https://www.thetimes.com/us/american-politics/article/trump-…"

darauf Superworld: "Das war meiner Meinung eh immer das mittelfristige Ziel von Musk. Und dafür dann J.D. Vance einsetzen mit den dahinter stehenden Peter Thiel, Zuckerberg, Jeff Bezos und Co. und aus der Demokratie einen Oligarchenstaat machen. Dieser alte, orange Immobilientrottel steht denen doch nur im Weg."

Guthrie: "Nun ja, Musk hat zunächst nur die "big ugly bill" (Trumps Steuerpaket) angegriffen,

was ok war, denn hier ging es Elon allein um das Thema "weitere brutale Verschuldung der USA, begünstigt durch das geplante Steuerpaket". Dann schmiss Trump mit Falschbehauptungen zu Elon um sich. Daraufhin brannten bei Elon die Sicherungen durch und er postete auf X, aus welchem Grund Trump die Eppstein files zurückgehalten hat. Damit gab Elon ein vermeintliches Wissen preis, welches Schockwellen auslöste (Trump involviert im Eppstein-Skandal). Daraufhin postete Trump, dass alle Subventionen und staatl. Aufträge für SpaceX gestrichen werden. Das wird Elon m.E. das Genick brechen, mit den möglichen Folgen einer Ausweisung aus den USA (von Steve Bannon bereits gefordert). Ich bin zum Glück nicht in Tesla investiert und würde die Aktie angesichts dieser Ereignisse (Trump gegen Elon, Elon gegen Trummp)) auch bei einem weiteren kräftigen Kursrutsch solange nicht kaufen, bis mehr Klarheit darüber besteht, wie diese Schlammschlacht endet."

ChrisHamburg01: "Musk hat seine Marke beschädigt wie noch kein CEO vor ihm. Ich bin gespannt wie es weitergeht."

Wolframit: "Pack schlägt sich… Pack verträgt sich… 😂 „Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk erklärt, dass das Dragon-Raumschiff nicht außer Dienst gestellt wird.“ (Meldung stock3)

Ich geh mal davon aus, dass der Kurs heute wieder steigt… zumindest kurzfristig.

Schon crazy wieviel Marktmacht 2 so „Hirnis“ haben."

CAFliege: "Ich kann verstehen, dass einem Tesla Shareholder nun der Hintern auf Grundeis geht, wenn der CEO, statt den wirtschaftlichen Scherbenhaufen aufzusammeln, anscheinend zugedröhnt im Minutentakt niveaulose Disser Postings bei X ablässt."

MrEstate: "Meinungen auszutauschen ist die eine Sache. Aber in der Öffentlichkeit ein Amtsenthebungsverfahren zu fordern und die Epstein Files ins Spiel zu bringen, zeigt mE ein tiefes Zerwürfnis. Ich persönlich denke, dass Elon mehr zu verlieren hat als Trump. Trump genießt zudem Immunität, Elon nicht. Es könnte zudem Aktionärsklagen hageln...we will see

Wertpapieramt: Es ist wirklich spannend hier. Ich gehe weiter davon aus, dass wir es hier mit dem größten Fall von Wirtschaftskriminalität der jüngeren Börsengeschichte zu tun haben. Ich sehe es auf „take a big bath“ hinauslaufen."

Marvessa: "Hat Musk nicht Milliarden in Trumps Wahlkampf investiert?"

darauf Approx74: "Naja,"Milliarden" waren es nicht. Laut einem Spiegel-Artikel von Ende 2024 waren es immerhin 250 Millionen. Die Epstein-Anschuldigungen werfen jetzt natürlich prekäre Fragen auf. Warum unterstützt Musk mit diesem Wissen den Trump mit so viel Geld?

Er kaufte sich einen Präsidenten, obwohl er wusste was Trump getan hat?

Könnte mir vorstellen, dass einige schon aus ethischen Gründen jetzt ihre Tesla-Aktien schmeißen werden.

Quelle: https://www.spiegel.de/ausland/elon-musk-spendete-mindestens…"

Startvestor: "Ich verstehe Musks Wut. Er hat Trump gekauft. Aber der hat's vergessen."

Tzingtau: "Trump wird es nie vergessen. Egal was jetzt erzählt wird. Musk bekommt bei ihm kein Bein mehr auf den Boden. Plus die Regierungsleute, denen Musk auf die Füße getreten ist, plus den überwiegenden Teil der Reps. Da sind noch so viele Rechnungen offen, ohne den Schutz vom Chef, die jetzt nach und nach zu Ungunsten Musk beglichen werden. Musk hat sich gestern in Amiland sein eigenes Grab geschaufelt."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community