Ein stiller Architekt europäischer Unicorns

Start-ups haben es in Europa traditionell schwerer als in den USA, dringend benötigtes Kapital für das weitere Wachstum zu erhalten. Venture-Capital-Gesellschaften spielen hierbei eine Schlüsselrolle bei der Kapitalversorgung. Doch oft ist es mit Geldmitteln allein nicht getan. Innovative und erfolgreiche VC-Player wie DN Capital setzen auf eine starke Kombination aus Kapital, Know-how und einem starken Netzwerk und steigen dabei oft sehr früh ein. Der Erfolg gibt dem Unternehmen Recht: Über 60 erfolgreiche Exits zeigen, dass die DN-Capital-Strategie funktioniert. Doch wie genau sieht der Ansatz aus, der vielversprechende Start-ups zu den europäischen Unicorns macht?

Kapital allein reicht nicht – was DN Capital anders macht

DN Capital wurde im Jahr 2000 von Nenad Marovac und Steve Schlenker gegründet und hat sich seitdem als einer der führenden europäischen Venture-Capital-Geber etabliert. „Risikokapital ist längst nicht mehr nur eine Sache des Silicon Valleys oder Boston – europäisches VC schlägt mittlerweile ebenfalls Wellen,“ erklärte Nenad Marovac schon im Jahr 2018.

Mit Büros in London, Berlin und Menlo Park fokussiert sich das Unternehmen auf Seed- und Series-A-Investitionen in den Bereichen FinTech, B2B-Software, Marktplätze und digitale Gesundheitslösungen. Der Ansatz von DN Capital geht dabei über die Bereitstellung von Kapital hinaus:

Operative Unterstützung: Aktive Begleitung der Portfoliounternehmen durch Board-Sitze und strategische Beratung

Netzwerkzugang: Vermittlung von Kontakten zu potenziellen Kunden, Partnern und weiteren Investoren

Strukturierte Prozesse: Implementierung eines 100-Tage-Plans nach Investment zur schnellen Skalierung



DN Capital verfolgt dabei bewusst einen thesengetriebenen Investitionsansatz: Statt auf kurzfristige Trends zu reagieren, identifiziert das Team langfristige Entwicklungen wie etwa in den Bereichen Agentic-AI, Core-Banking-Software oder digitalisierte Bildungsangebote. Der Fokus liegt klar auf Märkten mit mittel- bis langfristigem strukturellem Wachstum.

Von der Seed-Phase bis zum Milliarden-Exit: Ein langer Atem als Erfolgsfaktor

DN Capital ist bekannt dafür, Portfoliounternehmen über Jahre hinweg eng zu begleiten – auch in Phasen, in denen andere Investoren längst ausgestiegen wären.

Endeca: Verkauf an Oracle für 1,1 Milliarden US-Dollar; DN Capital hielt trotz anfänglicher Schwierigkeiten am Unternehmen fest und begleitete es über Jahre

Auto1: Series A-Investment 2013; laut Nenad Marovac der erfolgreichste Deal in der Geschichte des Fonds. DN Capital blieb langfristig an Bord und unterstützte strategisch – der IPO folgte 2021 mit einer Bewertung von über 10 Milliarden Euro

Remitly: Börsengang im September 2021 mit einer Erstbewertung von rund 6,9 Milliarden US-Dollar



Diese Beispiele zeigen, dass DN Capital nicht auf kurzfristige Exits setzt, sondern auf langfristige Partnerschaften – getragen von Vertrauen, Ausdauer und operativer Unterstützung.

Strategische Nähe statt reiner Geldgeber: Wie DN Capital mit Start-ups arbeitet

Nach dem Investment implementiert DN Capital einen strukturierten 100-Tage-Plan, der folgende Phasen umfasst:

Woche 1: Kick-off-Meeting zur Festlegung von KPIs und strategischen Prioritäten

Woche 2–4: Wöchentliche Sparring-Sessions zur Überprüfung von Fortschritten in Produkt, Vertrieb und Organisation

Woche 5–8: Operative Workshops mit externen Fachleuten (z. B. Pricing, HR, Internationalisierung)

Woche 9–14: Roadmap-Review für die nächste Wachstumsstufe



Ein Beispiel aus dem aktuellen Portfolio ist Fimple, ein Anbieter für cloud-native Core-Banking-Plattformen. DN Capital investierte 2025 in die Series A und unterstützt das Unternehmen seitdem bei der Markterschließung. Auch das Health-AI-Startup Evidently wird aktiv begleitet – mit besonderem Fokus auf regulatorisches Setup und Marktzugang in Europa.

Standortvorteil Berlin: Warum der deutsche Markt eine Schlüsselrolle spielt

Berlin ist für DN Capital mehr als nur ein Nebenstandort. Seit 2024 verantwortet Partnerin Gülsah Wilke das Deutschlandgeschäft und hat den Standort Berlin zum aktiven Deal-Hub für den DACH-Raum ausgebaut. Wilke bringt operative Erfahrung aus der Konzernwelt mit – und nutzt ihr Netzwerk, um Gründungsteams zu erreichen, die sonst häufig übersehen werden.

DN Capital hat gezielt in deutsche Technologieunternehmen investiert:

Cognigy: KI-Plattform für automatisierte Unternehmensdialoge; Series C 2024 (100 Mio. USD)

Mister Spex: Online-Optiker; Frühe Beteiligung durch DN Capital; begleitet bis zum IPO 2021

Numa: Betreiber digitaler Hotel-Einheiten; Wachstumsrunde 2023

Plumery: 2025 in Berlin gegründet; entwickelt White-Label-Banking-Infrastruktur für Finanzhäuser 2025 in Berlin gegründet; entwickelt White-Label-Banking-Infrastruktur für Finanzhäuser und hat kürzlich 3,3 Millionen US-Dollar eingesammelt



Mit gezieltem Sourcing, operativer Begleitung und lokalem Verständnis baut DN Capital in Berlin eine Pipeline für die nächsten europäischen Technologieführer auf.

ESG, Vielfalt, Verantwortung: DN Capital mit Haltung

Verantwortungsvolles Investieren ist für DN Capital längst kein Nebenschauplatz mehr, sondern integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Der Fonds betrachtet Umwelt-, Sozial- und Führungsaspekte (ESG) nicht als regulatorische Pflicht, sondern als unternehmerisches Kriterium für nachhaltige Wertentwicklung. Ziel ist es, nicht nur finanzielle Rendite zu erzielen, sondern auch die gesellschaftliche Wirkung der Investments aktiv mitzugestalten. Dies beginnt mit systematischen Prüfprozessen und reicht bis zur langfristigen Begleitung von Diversity-Strategien in den Portfoliounternehmen.

Seit 2023 gilt bei DN Capital eine formalisierte ESG-Investitionsstrategie:

ESG-Due-Diligence : Alle Investments werden anhand eines internen Fragenkatalogs zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken geprüft

Ausschlusskriterien: Sektoren wie Waffen, Glücksspiel oder fossile Energie sind klar ausgeschlossen

Diversität: DN Capital verfolgt messbare Ziele bei Gründerdiversität und Teamzusammensetzung



Gülsah Wilke engagiert sich darüber hinaus für inklusive Innovation. Mit dem Netzwerk 2hearts werden gezielt Gründer mit Migrationshintergrund adressiert – mit sichtbarem Erfolg im Dealflow.

Unicorns entstehen nicht über Nacht – aber mit System

DN Capital misst den Erfolg seiner Investitionen nicht nur in Bewertungen, sondern auch in strategischer Entwicklung. Exit-Zeitpunkt und Skalierungsstrategie werden eng mit den Gründungsteams abgestimmt.

Beispiele für erfolgreiche Exits:

Endeca : Verkauf an Oracle (1,1 Mrd. USD)

Shazam: Übernahme durch Übernahme durch Apple (2018, rund 400 Mio. USD)

Auto1: IPO mit über 10 Mrd. Euro Erstbewertung – laut Marovac der größte Erfolg des Fonds

Remitly: IPO mit 6,9 Mrd. USD Bewertung

GoStudent: DN Capital war 2021 Lead-Investor der Series B und unterstützte das Unternehmen beim Eintritt in über 15 Länder



Die Bandbreite zeigt: Ob Seed oder Series C – DN Capital versteht sich als langfristiger Mitgestalter, nicht als kurzfristiger Exit-Finanzierer.

Fazit: DC Capital macht gute Start-ups noch besser

DN Capital gehört zu den aktivsten und wirkungsvollsten Frühphaseninvestoren Europas. Mit Standorten in Berlin, London und Menlo Park verbindet das Team regionales Marktwissen mit internationalem Zugang. Durch einen strukturierten, strategischen Ansatz – ergänzt durch ESG-Richtlinien und operatives Sparring – entstehen echte Partnerschaften mit Gründern. Über 60 Exits, darunter Auto1, Endeca, Shazam und Cognigy, belegen: DN Capital investiert nicht in Hype – sondern in Substanz mit Potenzial zur Marktführerschaft. So entstehen am Ende nicht nur Unicorns, sondern echte Kategorieführer in ihren Märkten.