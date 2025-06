Lululemon Athletica - Aktie unter Druck - 06.06.2025

Am heutigen Handelstag musste die Lululemon Athletica Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -21,06 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Lululemon Athletica Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -29,01 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lululemon Athletica Aktie damit um -18,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lululemon Athletica auf -38,10 %.

Lululemon Athletica Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,97 % 1 Monat -6,25 % 3 Monate -29,01 % 1 Jahr -26,76 %

Informationen zur Lululemon Athletica Aktie

Es gibt 115 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,34 Mrd. wert.

Lululemon senkt Jahresgewinnprognose – die Aktie kennt kein Halten: Nach Süden.

Der Dax hat sich am Freitag zunächst etwas weiter von seinem Vortagesrekord bei 24.479 Punkten entfernt. Der deutsche Leitindex verlor in der ersten Handelsstunde auf Xetra 0,33 Prozent auf 24.243 Punkte. Am Donnerstag hatte er seine positive …

Der Dax dürfte am Freitag zunächst etwas weiter von seinem Vortagesrekord bei 24.479 Punkten zurückfallen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Handelsstart für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,1 Prozent auf 24.306 Punkte. Auch der …

Lululemon Athletica Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.