Deutsche Industrie: Aufschwung verschoben – Rezession zum dritten Mal in Folge?

Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, sank die Produktion im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent, die Ausfuhren gingen um 1,7 Prozent zurück.

So war die deutsche Wirtschaft ist gut ins Jahr gestartet – mit einem unerwartet kräftigen Wachstum im ersten Quartal. Doch dieser Aufschwung war in erster Linie darauf zurückzuführen, dass viele Unternehmen und Exporteure Lieferungen vorgezogen hatten, um drohenden US-Zöllen zuvorzukommen.

Die schwachen April-Zahlen deuten jetzt darauf hin, dass das zweite Quartal schwach angelaufen ist – zumal die Industrieproduktion breitflächige Rückgänge zeigt.

Trotzdem gab sich Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer gelassen und bezeichnete die Zahlen als "kein Grund zur Sorge": "Der jüngste Anstieg bei den Auftragseingängen deutet darauf hin, dass sich die Produktion in den kommenden Monaten erholen wird. Die deutsche Wirtschaft profitiert von den Zinssenkungen der EZB und bald auch vom umfangreichen Konjunkturpaket – auch wenn höhere US-Zölle die Erholung bremsen".

Die meisten internationalen Institutionen und Wirtschaftsforscher rechnen für 2025 mit einer Stagnation. Damit würde Deutschland das dritte Jahr in Folge ohne Wachstum erleben – ein bislang beispielloser Vorgang. Ein weiterer Rückgang, wie bereits 2023 und 2024, gilt ebenfalls als möglich.

Im Laufe des Freitags wird die Bundesbank neue Wachstumsprognosen veröffentlichen. Präsident Joachim Nagel hatte kürzlich erklärt, dass nach dem Vorzieheffekt im ersten Quartal die Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf "entsprechend der Zollpolitik" an Schwung verlieren dürfte.

Dennoch sorgt die geplante massive Ausweitung der Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur durch die neue Regierung für einen Hoffnungsschimmer. Am Mittwoch verabschiedete das Bundeskabinett ein Paket mit Steueranreizen für Unternehmen in Höhe von rund 46 Milliarden Euro, um die Konjunktur zu beleben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 24.283PKT auf TTMzero (06. Juni 2025, 12:47 Uhr) gehandelt.

