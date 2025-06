Das denken die Deutschen über den Immobilienmarkt

München (ots) -



- Interhyp hat 2025 erneut mehr als 1.000 Käuferinnen und Käufer sowie

Immobilieninteressierte zu ihrer Wahrnehmung des Immobilienmarktes befragt

- Mehr als die Hälfte der Befragten hält eine Immobilie in ihrer Region für

mittel bis sehr leicht leistbar

- 68 Prozent der Befragten schätzen, dass die Immobilienpreise in den

vergangenen 12 Monaten gestiegen sind

- Studie zeigt: Finanzierungsberatung zahlt sich aus



Der Immobilienmarkt hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach stark verändert.

In der Niedrigzinsphase gab es günstige Kredite, gleichzeitig überstieg die

Nachfrage nach Immobilien deutlich das Angebot. In der Folge schossen die Preise

in die Höhe. In den darauffolgenden Krisenjahren 2022 und 2023 folgte eine

gegenteilige Entwicklung: Die Zinsen sind stark gestiegen und haben für sehr

viel Unsicherheit im Markt gesorgt. Dadurch war plötzlich Angebot da, aber keine

Nachfrage mehr - die Immobilienpreise sanken. Seit 2024 hat sich der Markt nun

wieder gedreht, die Nachfrage ist wieder deutlich höher. Die Belebung des

Marktes und ihre Folgen nehmen auch die von Interhyp im Rahmen der

repräsentativen Leistbarkeitsstudie Befragten wahr.







leistbar empfunden: "Mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) unserer

Leistbarkeitsstudie halten Immobilien in ihrer Region für mittel bis sehr leicht

leistbar", sagt Jörg Utecht, Vorstandvorsitzender der Interhyp Gruppe.



Im Vergleich zum Vorjahr ist die Einschätzung der Leistbarkeit leicht gesunken

(-4 Prozentpunkte). Ein Grund für diese Veränderung bei der Wahrnehmung der

Leistbarkeit ist die Entwicklung der Immobilienpreise. "Unsere Studie zeigt,

dass sich die Einschätzung der Leistbarkeit weiterhin stark an den

Immobilienpreisen orientiert - und die sind seit Beginn des vergangenen Jahres

wieder gestiegen", erläutert Utecht. Auf die Frage "Woran machen Sie die

Einschätzung fest, wie gut oder schlecht Sie sich eine Immobilie leisten

können?" antworten 52 Prozent (2024: 54 Prozent) der Befragten "anhand der Höhe

der Immobilienpreise (in meiner Region)".



"Die Preise in Deutschland sind laut unseres Interhyp-Immobilienindex seit

Januar 2024 um rund 5 Prozent gestiegen", so Utecht. "Hier spiegelt sich die

größere Nachfrage nach Immobilien wider." Das gestiegene Preisniveau nehmen auch

die Befragten der Leistbarkeitsstudie wahr. So schätzen 68 Prozent, dass die

Immobilienpreise in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen sind - das sind 11

Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Und auch das Angebot an Immobilien wird als

kleiner empfunden: Weniger Befragte (- 5 Prozentpunkte) geben an, dass es





