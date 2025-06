DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff kann die harsche Kursreaktion auf den Quartalsbericht mit nur leicht enttäuschten Erwartungen nicht nachvollziehen. 4 Millionen weniger an operativem Ergebnis hätten 700 Millionen Euro Marktwert vernichtet, schrieb er in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Hauptbelastungsfaktoren seien wohl der geringere Durchschnittsumsatz je Kunde (ARPU) und härterer Wettbewerb gewesen. Freenet habe sich aber optimistisch geäußert, dass dieser Gegenwind im Jahresverlauf abnehmen werde./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 28,88EUR auf Tradegate (06. Juni 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.