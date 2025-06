Zollstreit bremst Aufschwung in Deutschland

WIESBADEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Exporte, sinkende Industrieproduktion: Der eskalierende Zollstreit mit den USA hat der Exportnation Deutschland den Start ins zweite Quartal verhagelt. Die Aussichten bleiben trüb - auch die Bundesbank senkte ihre Konjunkturprognose und erwartet für Europas größte Volkswirtschaft 2025 das dritte Jahr ohne Wachstum in Folge. Mancher Ökonom sieht aber auch positive Signale für eine bevorstehende Trendwende.

Im April gab es für Deutschlands Exporteure vor allem im Geschäft mit dem wichtigsten Handelspartner USA einen deutlichen Dämpfer, wie aus vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht: Zwar gingen auch in dem Monat, in dem US-Präsident Donald Trump sein Zollpaket verkündete, die meisten deutschen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten. Mit 13 Milliarden Euro sanken sie allerdings auf den niedrigsten Wert seit vergangenen Oktober. Zum April 2024 gab es kalender- und saisonbereinigt einen Rückgang um 6,3 Prozent.