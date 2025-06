Dogecoin taumelt: Musk-Trump-Zerwürfnis schickt Coin in den freien Fall!

Denn was sich zunächst als politische Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Alpha-Figuren der US-Wirtschaft und Politik andeutete, entwickelte sich binnen Tagen zu einem öffentlichen Schlagabtausch mit weitreichenden Konsequenzen – für Unternehmen, Raumfahrt und nicht zuletzt für die Kryptobranche.

Es war eine Woche zum Vergessen für die Dogecoin -Community – und eine noch schlechtere für Investoren der Meme-Kryptowährung. Der Coin, der durch die jahrelange Unterstützung von Tesla-CEO Elon Musk zur Berühmtheit wurde, verzeichnete in den vergangenen sieben Tagen einen dramatischen Wertverlust – und das aus gutem Grund.

Musk tritt aus DOGE zurück

Die jüngste Korrektur des Dogecoin-Kurses fällt zeitlich zusammen mit dem Rückzug von Elon Musk aus der sogenannten "Department of Government Efficiency" (DOGE), einem zentralen Element seiner Kooperation mit der Trump-Administration zur Effizienzsteigerung und Deregulierung im Regierungsapparat. Der symbolische Gleichklang zwischen dem Regierungsprojekt und der Kryptowährung blieb nicht unbeachtet – vor allem nicht in einem Markt, der wie kaum ein anderer auf Symbolik und Celebrity-Einfluss reagiert.

Musk verliert Geduld – und Rückhalt

Ursprung der Eskalation war eine Reihe von politischen Differenzen zwischen Musk und US-Präsident Donald Trump. Nachdem Musk öffentlich Trumps massives Ausgabenprogramm kritisiert hatte, zog dieser die Nominierung von Jared Isaacman – einem engen Musk-Vertrauten – als NASA-Chef zurück. Musk konterte scharf auf X (ehemals Twitter): Trump hätte ohne seine Unterstützung die Wahl nicht gewonnen.

Die Reaktion aus dem Trump-Lager folgte prompt: Der Präsident bezeichnete Musk als "crazy" und drohte, bestehende Regierungsverträge mit Tesla und SpaceX zu beenden.

Musk reagierte gewohnt konfrontativ: "Go ahead, make my day", postete er auf X.

Dogecoin besonders anfällig für Musk-Schlagzeilen

Dogecoin war bereits in der Vergangenheit stark abhängig vom Musk-Effekt. Immer wieder sorgten seine Tweets oder medienwirksamen Aktionen – etwa das Akzeptieren von DOGE als Zahlungsmittel für Tesla-Merchandise oder der Austausch des Twitter-Logos gegen das DOGE-Maskottchens für Kurssprünge von 15 bis 30 Prozent. Doch diese Ära scheint vorerst vorbei.

Das politische Zerwürfnis trifft den Meme-Coin in einer ohnehin fragilen Marktphase. Der Crypto Fear & Greed Index fällt von 55 auf aktuell 46 Punkte – ein klarer Trend in Richtung Fear. Dogecoin selbst notiert mit einem Tagesverlust von 7,4 Prozent auf einem der tiefsten Stände der letzten zwei Monate. Im Wochenvergleich ergibt sich ein Minus von 14 Prozent, was deutlich über dem Schnitt anderer großer Coins liegt (Stand: 11:45 Uhr MESZ).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

DOGE / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 0,177USD auf CryptoCompare Index (06. Juni 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.