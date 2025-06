JPMorgan hebt Ziel für Broadcom - Loben KI-Geschäft

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Broadcom von 250 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des im April beendeten Geschäftsquartals seien etwas besser gewesen als gedacht und die Signale für das derzeit laufende Quartal seien solide, schrieb Harlan Sur in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Er hob das positive KI-Geschäft der Amerikaner hervor. Sie seien auf gutem Weg, in diesem Bereich Erlöse von 19,5 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2025 und mehr als 31 Milliarden dann 2026 zu erreichen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2025 / 01:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2025 / 01:48 / BST