Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 09.06.2025 bis 13.06.2025

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Dienstag, 10.06.2025



- (Nr. 203) Atypische Beschäftigung (befristet, weniger als 20 Wochenstunden,

geringfügig beschäftigt oder in Zeitarbeit), Jahr 2024

- (Nr. 204) Einbürgerungen, Jahr 2024

- (Nr. 205) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Mai 2025

- (Nr. 24) Zahl der Woche: Alter bei Auszug aus dem Elternhaus in Deutschland

und der EU, Jahr 2024





Mittwoch, 11.06.2025



- (Nr. N032) Außenhandel Deutschlands und der EU mit Russland, Jahre 2021-2024

- (Nr. 206) Inlandstourismus, April 2025



Donnerstag, 12.06.2025



- (Nr. 207) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, April 2025



Freitag, 13.06.2025



- (Nr. 208) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Mai 2025

- (Nr. 209) Insolvenzen, 1. Quartal 2025 + Schnellindikator Mai 2025

- (Nr. 210) Großhandelspreise, Mai 2025



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.



Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt, Gustav-Stresemann-Ring 11,65189

Wiesbaden, www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6050381

OTS: Statistisches Bundesamt