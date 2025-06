Fraport weiter auf Erfolgskurs

In der letzten technischen Besprechung zu Fraport vom 19.03.2025 wurde bereits im Vorfeld auf ein mögliches Ausbruchsszenario der Fraport-Aktie durch eine erfolgreiche Auflösung eines abwärtsgerichteten Korrekturtrends (bullische Flagge) hingewiesen, nur wenig später gelang dieses Kunststückchen und brachte dem Wertpapier deutliche Kursgewinne ein. Am letzten Handelstag dieser Woche konnte ein Niveau von 64,80 Euro erreicht werden, womit einige kleinere Kursziele abgearbeitet worden sind. Long investierte Anleger sollten nun ihre Positionen enger absichern oder gar einen Teil der Gewinne realisieren. Noch ist das Wertpapier aber nicht in seiner endgültigen Parkposition angelangt.

2021/2022er-Hochs im Fokus