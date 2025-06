Harvest Technology – zunehmende Marktdurchdringung & Marktposition

Ein australisches Unternehmen, das seine strategischen Vorteile im Bereich der verschlüsselten Punkt-zu-Punkt-Datenkommunikation und -protokolle auf globalen Märkten nutzen möchte, ist die Harvest Technology Group (ASX: HTG; FSE: HTE, ISIN: AU0000082422).

CEO Ilario Faenza ist mit der Umsetzung eines 36-monatigen Strategieplans mit dem Titel „Pathway to Profit“ betraut. Zwei zentrale Säulen dieses Plans sind die globale Expansion der Marktpräsenz und der Kundenbasis für die Nodestream-Plattform für Remote-Streaming sowie die Senkung der Betriebskosten mit dem Ziel, die Gewinnschwelle zu erreichen.

Im Jahr 2024 gründete die Harvest Technology Group eine EU-Tochtergesellschaft – HTE (Harvest Technology Limited) – mit Sitz in Irland, um Kunden in der Europäischen Union besser bedienen zu können. Anfang dieses Jahres begann zudem der Handel der Aktie am Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, was den Zugang zu einem der größten Kapitalmärkte der Welt eröffnet und die Sichtbarkeit bei europäischen Investoren erhöht.

Das Unternehmen gewinnt zunehmend an Marktdurchdringung bei neuen wie bestehenden Kunden. Anfang 2025 erhielt Harvest einen Auftrag zur Installation seiner Nodestream-Hardware auf fünf weiteren Schiffen in der Flotte eines bestehenden maritimen Kunden (mit anschließenden wiederkehrenden Software-Abonnements). Darüber hinaus wurde ein bedeutender verteidigungsbezogener Auftrag gewonnen – eine Bestellung eines Verteidigungspartners aus dem „Five-Eyes“-Bündnis für mit Nodestream integrierte Geräte.

Ein Kernelement der Vertriebsstrategie von Harvest ist die Zusammenarbeit mit Wiederverkäufern zur Beschleunigung des Umsatzwachstums. Anfang 2025 wurde ein globales Reseller-Abkommen mit Pulsar International unterzeichnet. Pulsar ist ein führender Anbieter mobiler Satelliten- und Kommunikationsdienste mit umfangreichen globalen Netzwerken und Vertriebserfahrung. Neue Partnerschaften wie mit Pulsar sollen die Vertriebspipeline wesentlich stärken.