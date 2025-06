EDEKA ist "Most Creative Brand" 2025 (FOTO)

Hamburg/München (ots) -



- Sonderpreis für kreative Markenkommunikation im Rahmen der "Most Valuable

German Brands"-Studie von Kantar BrandZ

- EDEKA-Kampagnen überzeugen durch Kreativität, Emotionen und klare Haltung



Kreativität, die begeistert - EDEKA wurde gestern Abend in München als "Most

Creative Brand" ausgezeichnet. Der Sonderpreis ist Teil der aktuellen

BrandZ-Studie "Most Valuable German Brands 2025" des Marktforschungsinstituts

Kantar. Die Studienautoren betonen damit die "außerordentlich starke

Kreativität" in der Markenkommunikation von EDEKA - von emotional aufgeladenen

TV-Spots über virale Erfolgsclips bis hin zu Botschaften mit gesellschaftlicher

Relevanz.





Der Sonderpreis "Most Creative Brand" würdigt die langjährige erfolgreiche

Kommunikationsstrategie von EDEKA. "Eine der nachhaltigsten Kampagnen ist 'Wir

lieben Lebensmittel', die die Leidenschaft von EDEKA für hochwertige

Lebensmittel und exzellenten Kundenservice unterstreicht", heißt es im neuen

Kantar-Report. EDEKA habe durch seine starken Kampagnen seit langem eine

einzigartige Verbindung zum deutschen Publikum aufgebaut. Über alle

Kommunikationskanäle hinweg gelinge es dem Unternehmen, Markenbindung durch

echte Emotionen zu schaffen. Mit herausragenden Kampagnen wie dem viralen Clip

"Supergeil" oder dem emotionalen Weihnachtsspot "Heimkommen" habe sich die Marke

einen festen Platz im Werbegedächtnis der Nation gesichert. Dabei gehe es nicht

nur um starke Bilder, sondern auch um klare Werte: So setzte EDEKA bereits 2017

mit der Vielfalt-Kampagne und 2024 mit dem Anzeigenmotiv "Warum blau bei uns

nicht zur Wahl steht" ein sichtbares Zeichen für Demokratie und gegen politisch

extreme Tendenzen. Dieses Engagement verdeutlicht: Werbung kann Haltung zeigen -

und Menschen bewegen.



Nicht nur die kreative Leistung, auch die dahinterstehende wirtschaftliche Kraft

des Unternehmens überzeugte die Autoren. Im Ranking der "Most Valuable German

Brands 2025" konnte sich EDEKA im Vergleich zum Vorjahr erneut verbessern und

den Markenwert um 16 Prozent auf 23,6 Milliarden US-Dollar steigern. Zum

Hintergrund: Die Kantar BrandZ ist ein internationales Markenranking, das den

Beitrag von Marken zur finanziellen Performance von Unternehmen bewertet. Die

jährlichen globalen und nationalen Markenbewertungs-Rankings von Kantar BrandZ

kombinieren analysierte Finanzdaten mit umfassender Markenwertforschung.



