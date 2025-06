Bulgarien wird 21. Mitglied der Eurozone: Der Weltwährung einen Schritt näher?

Die Europäische Zentralbank (EZB) schloss sich der Einschätzung an und erklärte ebenfalls, dass Bulgarien bereit sei, den Euro einzuführen. "Ich möchte Bulgarien zu seinem enormen Engagement für die notwendigen Anpassungen beglückwünschen", sagte Philip Lane, Mitglied des EZB-Direktoriums. Bulgarien strebt seit seinem EU-Beitritt im Jahr 2007 die Umstellung von seiner Lew-Währung auf den Euro an.

Bulgarien erfüllt die formalen Kriterien für die Einführung der Währung, die derzeit von 347 Millionen Europäern in 20 Ländern verwendet wird. Die Kommission untersuchte, wie gut die bulgarische Wirtschaft in die Eurozone integriert ist und bewertete auch die Trends in der Zahlungsbilanz des Landes.

Doch viele Bulgaren haben ihren anfänglichen Enthusiasmus verloren. Eine Eurobarometer-Umfrage aus dem Mai ergab, dass 50 Prozent der Bulgaren dem Euro mittlerweile skeptisch gegenüberstehen. Besonders befürchten viele, dass die Währungsumstellung zu Preiserhöhungen führen könnte.

EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis betonte, dass die Gewährleistung der Preistransparenz und die Bekämpfung von Preiserhöhungen besondere Anstrengungen erfordern werden. "Frühere Umstellungen in anderen Ländern des Euroraums haben gezeigt, dass die Preiserhöhungen minimal waren", fügte er hinzu.

Der Beitritt zur Eurozone wird nicht nur die Einführung von Euro-Banknoten und -Münzen bedeuten, sondern auch einen Sitz im Rat der Europäischen Zentralbank, der über die Zinssätze entscheidet. Im Juli werden die EU-Finanzminister den Wechselkurs für die Umrechnung des bulgarischen Lew in den Euro festlegen, sodass Bulgarien den Rest des Jahres 2025 Zeit hat, sich technisch auf den Übergang vorzubereiten.

Um die Empfehlung der Kommission zu erhalten, musste Bulgarien bestimmte wirtschaftliche Kriterien erfüllen. Das Land lag mit einer Inflationsrate von 2,8 Prozent im April 2024 knapp unter der Grenze von 3 Prozent, die für Euro-Kandidaten zulässig ist. Bulgarien erfüllte auch die Haushaltskriterien, da das Defizit des Landes mit 3,0 Prozent des BIP im Jahr 2024 und 2,8 Prozent im Jahr 2025 unter dem kritischen Wert von 3 Prozent liegt. Die öffentliche Verschuldung liegt mit 24,1 Prozent des BIP im Jahr 2024 und 25,1 Prozent im Jahr 2025 weit unter dem zulässigen Höchstwert von 60 Prozent.

Die Einführung des Euro in Bulgarien erfolgt nur drei Jahre nach der letzten Erweiterung der Eurozone, als Kroatien Anfang 2023 der Währungsunion beitrat. Mit dem Beitritt Bulgariens zur Eurozone werden nur noch sechs der 27 EU-Länder außerhalb des gemeinsamen Währungsgebiets bleiben: Schweden, Polen, die Tschechische Republik, Ungarn, Rumänien und Dänemark. Keines dieser Länder plant eine sofortige Einführung des Euro, sei es aus politischen Gründen oder weil sie die erforderlichen wirtschaftlichen Kriterien noch nicht erfüllen.

In einer Rede an der Hertie School in Berlin vor wenigen Tagen forderte Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, eine grundlegende Neuausrichtung der europäischen Wirtschafts- und Sicherheitsarchitektur. Ihr klares Ziel: Der Euro soll sich als echte Alternative zum US-Dollar etablieren.

Allerdings betonte sie, dass der Euro diese Rolle nicht automatisch übernehmen werde. "Wir müssen sie uns verdienen", so Lagarde weiter. Ihre Worte unterstreichen den Willen der Europäischen Zentralbank, den Euro weiter zu stärken und ihm eine größere internationale Bedeutung zu verleihen.

Der Euro ist derzeit die zweitwichtigste Reservewährung der Welt nach dem US-Dollar. Etwa 350 Millionen Menschen in der Eurozone nutzen den Euro als ihre offizielle Währung. Die Eurozone umfasst noch 20 Länder. Mit dem Beitritt Bulgariens in die Eurozone käme ein – an Einwohner gemessen – kleines Land hinzu. Mit gerade einmal 6,5 Millionen Einwohnern und einem Bruttoinlandsprodukt von rund 112,2 Milliarden US-Dollar wird die Balkanhalbinsel wohl kein Gamechanger für die Europäische Union.

Wenngleich die zunehmende Stärke des Euros im Vergleich zum US-Dollar weitreichende Auswirkungen auf die globale Wirtschaftslandschaft haben könnte. Der Euro hat sich im Laufe der Jahre als stabile, verlässliche Währung etabliert und könnte in den kommenden Jahren als ernsthafte Konkurrenz zum US-Dollar in der internationalen Finanzwelt auftreten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





