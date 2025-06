Formation Metals setzt für erstes Goldbohrprogramm auf renommierte Experten

Formation Metals (CSE FOMO / Frankfurt VF1) hat große Ziele. Das Unternehmen will auf seinem Goldprojekt N2 in Québec die bekannten, historischen Ressourcen von rund 870.000 Unzen Gold auf schließlich und endlich 3 Mio. Unzen erweitern. Dazu plant man zunächst mit einem mehrphasigen Bohrprogramm, das insgesamt 20.000 Meter umfassen soll. Vor Ort sollen die unabhängigen Experten von Strategy Exploration Advisors die Arbeiten leiten, wie heute bekannt wurde.

Wie gesagt verfügt N2 über historische Ressourcen von insgesamt rund 870.000 Unzen bestehend aus 18 Mio. Tonnen bei einem durchschnittlichen Gehalt von 1,4 g/t Gold, was rund 809.000 Unzen verteilt auf vier Zonen entspricht (A, East, RJ-East und Central) sowie noch einmal 243.000 Tonnen mit im Mittel 7,82 g/t Gold (~61.000 Unzen) in der RJ-Zone. Dort will Formation die erste Phase des Bohrprogramms im Umfang von 5.000 Metern diesen Sommer beginnen.

Formation Metals will die Ressourcenbasis erheblich steigern

Dabei geht es Formation vor allem um Entdeckungsbohrungen auf neuen Zielen mit hohem Potenzial entlang des Streichens der Vererzung in den Zonen „A“, „RJ“ und „Central“ im nördlichen Teil der Liegenschaft. Ziel ist es, neue goldhaltige Trends zu entdecken und neue Zonen mit Goldmineralisierung zu erschließen. Darüber hinaus will das Unternehmen sich auf vielversprechende Ziele zur genaueren Bestimmung und Ausweitung der historischen, bekannten Vererzung in diesen Zonen konzentrieren, um so die Ressourcenbasis des Projekts erheblich zu steigern.

Nur ein paar Beispiele aus historisch vielversprechenden Zonen:

• Zone A: Mit einer historischen Ressource von ~522.900 Unzen Gold (10,7 Mt @ 1,52 g/t Au) ist die Zone A eine oberflächennahe, hochgradig zusammenhängende historische Goldlagerstätte mit geringer Variabilität und ~15.000 Bohrmetern in 55 Bohrlöchern, von denen 84 % Goldmineralisierung durchschnitten. Der beste historische Abschnitt enthält bis zu 1,7 g/t auf 35 Metern. Es wurden ~1,65 Kilometer Streichen gebohrt, wobei jetzt mehr als 3,1 Kilometer Streichen im Rahmen des 20.000-Meter-Programms erprobt werden sollen.

• Zone RJ: Mit einer historischen Ressource von ~61.100 Unzen Gold (243 Kt @ 7,82 g/t Au) ist die Zone RJ ein hochgradiges Ziel, das im letzten Bohrprogramm von Agnico-Eagle im Jahr 2008 erweitert wurde. Damals allerdings lag der bei gerade einmal ~800 USD pro Unze. In der Vergangenheit wurden hier 20.875 Meter in 82 Bohrlöchern gebohrt, wobei die besten Abschnitte 48 g/t auf 0,5 Metern und 16,5 g/t auf 3,6 Metern enthielten. Es wurden ~900 Meter Streichen gebohrt. Im Rahmen des jetzt angekündigten 20.000-Meter-Programms sollen hier nun mehr als 4,75 Kilometer Streichen erprobt werden!

Strategy Exploration wird zunächst Explorationsarbeiten an der Oberfläche durchführen, darunter Feldlogistik, Probenentnahme und Probenversand, geologische Kartierung und Interpretation, Explorationszielsetzung und Beratung gemäß den Erfassungs- und Berichterstattungsrichtlinien nach National Instrument 43-101. Gleichzeitig wird Stratexplo auch weiterhin den Genehmigungsprozess für N2 leiten.

Erst kürzlich hatten die Experten Formation bei der Einreichung des Antrags auf Autorisation de Travaux d’exploration à Impacts (ATI) beim Ministère des Ressources naturelles et des Forets (MERN) (Ministerium für Bodenschätze und Wälder) unterstützt. Die Einreichung des ATI-Antrags wurde nach Gesprächen mit allen erforderlichen Parteien abgeschlossen, und das Unternehmen geht davon aus, dass es seine ATI-Genehmigung innerhalb der nächsten 20 bis 30 Tage erhalten wird. Im Anschluss, so Formation Metals weiter, soll das erste Bohrprogramm auf N2 anlaufen!

Perfektes Timing!

Deepak Varshney, CEO von Formation Metals, zeigt sich sehr zuversichtlich: „Wir sind begeistert, dass wir StratExplo als Teil unseres Teams für das Projekt N2 engagieren konnten. StratExplo ist ein erstklassiges Unternehmen, das im vergangenen Jahr mehrere erfolgreiche Programme durchgeführt hat, und wir freuen uns sehr, sie als Teil des ersten Bohrprogramms auf N2 zu begrüßen.

Herr Varshney fuhr fort: „Angesichts der Größe des Grundstücks, der überzeugenden geologischen Daten und der etablierten Geschichte des Abitibi Greenstone Belt als Geburtsstätte des Goldabbaus glauben wir, dass das geplante Programm unser Ziel erreichen wird, die historische Ressource von N2 zu einer oberflächennahen Lagerstätte mit mehreren Millionen Unzen zu erweitern.

Wir sehen auf N2 das Potenzial auf mehr als 3 Millionen Unzen Gold, und unser erstes 5.000-Meter-Bohrprogramm wird den Beginn der Verfolgung dieses Ziels durch Formation markieren. Unser erstes Programm wird sich darauf konzentrieren, auf den Erfolgen unserer Vorgänger aufzubauen. Die Bohrentdeckungen, die von Agnico-Eagle und Cypress nach der ersten historischen Ressourcenschätzung gemacht wurden, zeigen das Erweiterungspotenzial von N2. Angesichts des Goldpreises von fast 3.200 USD pro Unze – mehr als das Vierfache des Preises aus dem Jahr 2008, als Agnico das Projekt zuletzt erbohrte – glauben wir, dass der Zeitpunkt für N2 perfekt ist, und freuen uns auf ein sehr arbeitsreiches kommendes Quartal.“

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen,