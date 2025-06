Bitcoin und Ethereum brechen ein – fast 1 Milliarde US-Dollar liquidiert!

Der Preis von Bitcoin fiel in der Spitze unter 101.000 US-Dollar, bevor eine moderate Erholung einsetzte. Aktuell notiert die größte Kryptowährung bei 103.750 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,0 Prozent auf Tagesbasis und 2,0 Prozent auf Wochensicht entspricht. Ethereum gab deutlicher nach und liegt bei minus 4,4 Prozent heute bzw. minus 5,3 Prozent im Wochenvergleich. Der Crypto Fear & Greed Index fiel heute von 55 auf 46 und rutscht damit weiter Richtung Fear-Bereich (Stand:14:30 Uhr MESZ).

Eine Auseinandersetzung zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Tesla-CEO Elon Musk hat am Kryptomarkt für einen Schockmoment gesorgt. Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) gerieten unter erheblichen Verkaufsdruck, nachdem der Streit öffentlich über X (ehemals Twitter) eskalierte. Die Folge: Über 988 Millionen US-Dollar an gehebelten Positionen wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert – ein Großteil davon Longs.

Politisches Risiko trifft Krypto

Der Auslöser für die Korrektur: Trump warf Musk in einem mittlerweile viralen Post vor, "verrückt geworden" zu sein und drohte mit der Streichung staatlicher Verträge für Musks Unternehmen. Musk konterte mit schweren Vorwürfen in Richtung Trump, inklusive Andeutungen einer Verbindung zu den Epstein-Akten. Die politische Eskalation traf die Kryptomärkte in einem ohnehin fragilen Moment – mitten in einer Phase hoher Hebelquoten und geringer Volatilität.

"Das war ein perfekter Sturm", kommentierte Vincent Liu, CIO von Kronos Research. "Ein politischer Schlagabtausch, makroökonomische Unsicherheit durch Trumps angedrohte Zölle, und ein überhebelter Markt – das alles zusammen hat eine Kettenreaktion ausgelöst."

BTC und ETH im Zentrum der Verluste

Daten von CoinGlass zeigen: Die Liquidationen beliefen sich auf 988 Millionen US-Dollar, davon allein 888 Millionen US-Dollar aus Long-Positionen. Bybit verzeichnete dabei die meisten Verluste mit 354 Millionen US-Dollar, gefolgt von Binance.

Diese "Zwangsliquidationen" entstehen, wenn gehebelte Trader ihre Margin-Anforderungen nicht mehr erfüllen können und ihre Positionen automatisch aufgelöst werden – oft mit verheerenden Folgen für den Gesamtmarkt.

Langfristiger Optimismus bleibt

Trotz des Rückschlags zeigen sich einige Marktteilnehmer weiterhin optimistisch. Semir Gabeljic, Direktor bei Pythagoras Investments, betont: "Die Fundamentaldaten für Bitcoin bleiben stark. Wir erwarten weiterhin eine Bewegung in Richtung 120.000 US-Dollar bis Jahresende – getragen durch institutionelles Interesse und sinkende Volatilität."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion