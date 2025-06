USA Arbeitslosenquote stabil bei 4,2 Prozent In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im Mai stabil gehalten. Die Arbeitslosenquote verharrte im Monatsvergleich bei 4,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten das im Schnitt erwartet. Zu …