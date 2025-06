139.000 neue Stellen, doch der Anstieg der Löhne dürfte der Fed nicht gefallen

Das Bureau of Labor Statistics meldete am Freitag, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Mai um 139.000 gestiegen war, was über der Dow-Jones-Prognose von 125.000 lag, aber unter der nach unten revidierten Zahl von 147.000 im April. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,2 Prozent.

Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, betonte, dass der Arbeitsmarktbericht keinen Anlass zu übermäßiger Freude gibt. Vielmehr zeige er eine stabile, aber nicht übermäßig starke Entwicklung am US-Arbeitsmarkt.

Besorgniserregender sei der Anstieg der Löhne. Im Mai stiegen die Löhne um 0,4 Prozent im Monatsvergleich, und das jährliche Lohnwachstum beschleunigte sich ebenfalls. Diese Entwicklung könnte die Federal Reserve dazu bewegen, ihre Zinspolitik weiterhin abzuwarten. Das beschleunigte Lohnwachstum ist auch der Grund, warum der US-Rentenmarkt negativ auf die Veröffentlichung reagierte.

Diese Zahlen kommen nach einer Reihe von Veröffentlichungen in dieser Woche, die Bedenken hinsichtlich einer möglichen Konjunkturabschwächung ausgelöst haben. Am Donnerstag meldete das Arbeitsministerium, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung höher ausgefallen war als erwartet, mit 247.000 Anträgen im Vergleich zur Konsensschätzung von 236.000. Bereits am Vortag hatte ADP berichtet, dass die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft im Mai nur um 37.000 gestiegen war, was deutlich unter der Schätzung von 110.000 lag.

Zudem schwächte sich die Aktivität im US-Dienstleistungssektor im vergangenen Monat unerwartet ab. Laut den am Mittwoch veröffentlichten Daten des Institute for Supply Management fiel der ISM-Dienstleistungsindex auf 49,9 Prozent, was die Dow-Jones-Prognose von 52,1 Prozent verfehlte und knapp unter der Grenze zwischen Expansion und Kontraktion lag.

Trotz dieser gemischten Signale wird der Arbeitsmarktbericht nicht als Anlass für eine Zinssenkung durch die Federal Reserve gewertet. Eric Merlis, Managing Director und Co-Head of Global Markets bei Citizens, erklärte, dass die Arbeitslosenquote stabil blieb und andere Indikatoren auf einen schwächeren Arbeitsmarkt hindeuteten. Dennoch bleibe die Nachfrage nach Arbeitskräften stabil, da sich Unternehmen auf politische Veränderungen vorbereiten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion