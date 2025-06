Aktien Frankfurt US-Jobmarktbericht lässt Dax nahezu kalt - Erneut gute Woche Der US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitagnachmittag den deutschen Aktienmarkt kaum bewegt. Auf immer noch hohem Niveau notierte der Dax zuletzt mit minus 0,17 Prozent auf 24.281 Punkte und damit in etwa so wie vor der Veröffentlichung der Daten. Er …