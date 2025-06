DAX überflügelt Euro Stoxx 50 und S&P 500 – Kann der Aufschwung halten?

Analysten der DZ Bank führen die aktuelle Stärke vor allem auf den Regierungswechsel und die angekündigten milliardenschweren Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur zurück. Die Bundesregierung unter Friedrich Merz genieße am Markt offenbar Vertrauen, diese Mittel effizient einzusetzen und wirtschaftliche Dynamik zu erzeugen. "Der deutsche Leitindex hat sich in den vergangenen Monaten in beeindruckender Form präsentiert", schreiben die Analysten in einer Einschätzung.

Auf Zwölfmonatssicht summiert sich der Anstieg des deutschen Leitindex sogar auf über 30 Prozent. Auch die Nebenwerteindizes MDAX und SDAX legten zweistellig zu. Das ist ungewöhnlich, denn in den vergangenen Jahren hinkte der deutsche Aktienmarkt international oft hinterher. Zwischen 2017 und 2024 kletterte der S&P 500 um mehr als 200 Prozent, während der DAX lediglich rund 70 Prozent zulegte.

Noch zeigen sich diese Impulse aber nicht in den Gewinnschätzungen je Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des DAX liege in einem historisch teuren Bereich. Auch andere Bewertungskennzahlen wie Kurs-Buchwert, Kurs-Cashflow und Dividendenrendite bewegen sich auf ambitioniertem Niveau. Die Risikoprämie gegenüber Bundesanleihen ist auf dem niedrigsten Stand seit 2009 gefallen, was ein Warnsignal für mögliche Korrekturen sein könnte.

Hinzu kommen geopolitische Risiken. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und die stockenden Verhandlungen zwischen den USA und China könnten der wirtschaftlichen Erholung einen Dämpfer verpassen. Viele Strafzölle sind nur ausgesetzt, neue Aufschläge – etwa auf Stahl und Aluminium – wurden bereits angekündigt. "Die Strafzollthematik ist sehr komplex", warnt Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. "Es herrschen Zweifel, dass bei dem Treffen in England tatsächlich der große Wurf gelingt. Die chinesische Regierung will gesichtswahrend aus dem Streit hervorgehen."

Besonders der Umgang mit sogenannten seltenen Erden dürfte eine zentrale Rolle in den Verhandlungen spielen. Diese Metalle seien für viele Industrien unverzichtbar, und 90 Prozent der weltweiten Produktion kämen aus China. Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte von RoboMarkets, betont, dass Peking in dieser Hinsicht die besseren Karten in der Hand haben könnte. Sollte es den Chinesen gelingen, den Druck auf die USA aufrechtzuerhalten, könnte dies zu Enttäuschungen bei den Aktienmärkten führen, die derzeit nach positiven Impulsen suchen.

Handelsbilanzzahlen aus China

Die Ausfuhren von China nach Deutschland stiegen im Jahresvergleich bereits zum zweiten Mal in Folge um mehr als 20 Prozent. Diese Entwicklung könnte dem DAX zugutekommen, der sich als Ausweichmarkt im laufenden Zollkonflikt positionieren könnte. Noch befindet sich der Index in einer Konsolidierungsphase und liegt unterhalb seines Allzeithochs. Ein Scheitern der Gespräche in London könnte den DAX kurzfristig belasten, aber Molnar sieht mittel- bis langfristig Chancen. Insbesondere könnten Kapitalströme aus den USA weiterhin nach Europa fließen, was den DAX für Investoren noch attraktiver machen würde.

Laut DZ Bank dürfte es der DAX Kurzfristig schwer haben, seine Outperformance fortzusetzen. Der deutsche Leitindex könnte daher in eine volatile Seitwärtsphase eintreten. Langfristig trauen die Analysten deutschen Aktien jedoch viel zu – vor allem wegen der geplanten Investitionen von Bund und Ländern. Diese sollen über zwölf Jahre hinweg gezielt in Digitalisierung, Industrie und Infrastruktur fließen.

Besonders profitieren könnten der MDAX und der SDAX, da ihre Unternehmen stärker auf das Inlandsgeschäft und das verarbeitende Gewerbe ausgerichtet sind – genau jene Bereiche, in denen staatliche Mittel fließen sollen.

Insgesamt eröffnen sich dem DAX und Nebenwerten damit neue Perspektiven. Sollte die Regierung die richtigen Weichen stellen, könnte der deutsche Aktienmarkt nach Jahren des Hinterherlaufens endlich wieder auf Augenhöhe mit dem US-amerikanischen Pendant agieren. Doch bis dahin bleibt der Weg von kurzfristiger Unsicherheit und politischen Risiken geprägt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion