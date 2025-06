UBS braucht wegen Auflagen zusätzliches Kapital in Milliardenhöhe

(neu: Kursreaktion)



BERN (dpa-AFX) - Neue Maßnahmen zur Verbesserung der Bankenstabilität verschärfen die Kapitalanforderungen für die schweizerische Großbank UBS in einigen Jahren erheblich. Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) bezifferte den zusätzlichen Bedarf an hartem Eigenkapital für UBS aufgrund der neuen Bestimmungen auf Basis der aktuellen Bilanz am Freitag auf insgesamt rund 26 Milliarden Dollar. In vollem Umfang dürften die Bestimmungen jedoch frühestens in zehn Jahren in Kraft treten.

Letzteres dürfte auf Anleger beruhigend gewirkt haben. Nach einem kurzen Schock unmittelbar nach der Veröffentlichung legten UBS-Titel zuletzt um gut vier Prozent zu.