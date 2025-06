Tui meldet etwas höhere Nachfrage nach Sommerreisen

doubledown schrieb heute 13:54

Natürlich ist der Sinn für die HF Gewinne zu erzielen bzw., dafür nutzen sie die Leerverkäufe. Ich sprach von dem Sinn für den Markt, also warum sind Leerverkäufe am Markt überhaupt erlaubt.



Es gibt ja bewusst Situationen in denen Leerverkäufe eingeschränkt oder sogar verboten werden. Obwohl da auch Gewinne für HF möglich wären.



Das Überangebot wird dadurch erzeugt, da im Prinzip mehr Aktien im Umlauf sind als das Unternehmen ausgegeben hat. Natürlich nur theoretisch, da für manche eine Forderung hinterlegt ist.



Wie gesagt, ich sehe eine absolute Berechtigung für Leerverkäufe. Bin auch voll bei deinem anschaulichen Beispiel mit der Bierkiste. Es gibt einen kurzfristigen Bedarf, der gedeckt wird. Aber hier wird halt ein Dauerzustand erzeugt.

Ja, hier werden Gewinne erzielt. Aber im Sinne eines funktionierenden Kapitalmarkts ist das doch absolut überflüssig.



Ich denke schon, dass das Handelsverhalten beeinflusst wird. Bei den LV tummeln sich regelmäßig die größten Player der Branche. Ein Fondsmanager muss doch immer schauen, dass er die ihm zur Verfügung stehenden Mittel bestmöglich einsetzt. Und wenn ich weiß, da sitzen auf der Gegenseite einfach stärkere Player, die mir möglicherweise meine Performance versauen, dann investiere ich eher woanders.



Ich will hier auch überhaupt nicht die dauerhafte Underperformance der Aktie rechtfertigen. Ich bin nur der Meinung, dass die Art wie hier Leerverkäufe angewendet werden nicht richtig ist. Das gilt nicht nur TUI.



Aber jeder darf seine Meinung zu dem Thema haben. Fakt ist, es ist nicht verboten und da wir es nicht ändern können, müssen wir versuchen es zu handeln.