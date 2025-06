Tourismusnetzwerk AlpNet präsentiert das Alpenmanifest

Innsbruck (ots) - Neun führende Tourismusregionen aus Deutschland, Österreich,

der Schweiz und Italien präsentierten im Rahmen des 2. AlpenKlimaGipfels auf der

Zugspitze ein gemeinsames Bekenntnis zu mehr Nachhaltigkeit im Alpentourismus.

Das Alpenmanifest formuliert zehn klare Leitprinzipien - mit konkreten

Umsetzungsbeispielen aus allen beteiligten Destinationen.



Der Alpenraum steht vor vielfältigen Herausforderungen: Klimawandel, zunehmender

Nutzungsdruck, knapper werdende Ressourcen. Beim diesjährigen AlpenKlimaGipfel

auf der Zugspitze hat das Tourismusnetzwerk AlpNet sein neues Alpenmanifest

vorgestellt - ein gemeinsames Bekenntnis zu verantwortungsvollem Tourismus,

naturverträglicher Entwicklung und einem respektvollen Umgang mit Mensch und

Umwelt im Alpenraum. Entwickelt von neun führenden Destinationen in vier

Ländern, fasst das Manifest zehn übergreifende Leitprinzipien zusammen. Es ist

nicht nur eine gemeinsame Haltung, sondern zugleich Einladung zur Mitwirkung -

an Gäste, Betriebe, Gemeinden und politische Entscheidungsträger:innen.





Ein Manifest der Verantwortung - getragen von starken PartnernHinter dem Alpenmanifest steht AlpNet, ein strategischer Zusammenschluss demneun Tourismusorganisationen angehören: Allgäu Tourismus (Deutschland), TirolWerbung und SalzburgerLand Tourismus (Österreich), Graubünden Ferien , LuzernTourismus , Made in Bern AG , Valais/WallisPromotion (Schweiz) sowie IDMSüdtirol-Alto Adige und Trentino Marketing (Italien).Gemeinsam repräsentieren die Regionen rund 155 Millionen Übernachtungen proJahr. "Das Alpenmanifest ist mehr als ein symbolischer Schulterschluss. Es istein praktischer Leitfaden und ein gemeinsamer Auftrag an uns selbst", sagt KarinSeiler , Präsidentin von AlpNet und Geschäftsführerin der Tirol Werbung. "Dieeinzelnen Regionen bringen hier ihre ganze Erfahrung ein, wie alpineNaturerlebnisse, touristische Qualität und regionale Wertschöpfung im Einklanggelingen können." Vom gegenseitigen Austausch profitiere jede Region, erklärtSeiler weiter.Gemeinsam achtsam: die zehn LeitprinzipienDie zehn Leitprinzipien des Alpenmanifests spannen einen inhaltlichen Bogen -sie bilden das gemeinsame Wertefundament der AlpNet-Regionen und gebenOrientierung für einen respektvollen, nachhaltigen und zukunftsfähigen Umgangmit dem Alpenraum:1. Wir respektieren die Natur und Tierwelt der Alpen.2. Wir verhalten uns respektvoll gegenüber anderen Gästen und Einheimischen.3. Wir hinterlassen nichts in der natürlichen alpinen Landschaft.4. Wir bevorzugen das bestehende Unterkunftsangebot.5. Wir wählen Touren in den Alpen sorgfältig aus und bereiten sie gut vor.