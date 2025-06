Fury stockt Finanzierung auf 3,08 Millionen CAD auf

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

TORONTO, Kanada - 6. Juni 2025 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) - https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-update-on-new-strate ... - ("Fury" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das geplante Privatplatzierungsangebot, das am 5. Juni 2025 angekündigt wurde, von 2.500.000 CAD auf 3.080.000 CAD erhöht wurde. Fury beabsichtigt nun, bei einer kleinen Gruppe von akkreditierten und institutionellen Investoren in Kanada insgesamt 4.000.000 Flow-Through-Stammaktien (die "Aktien") des Unternehmens zu einem Preis von 0,77 CAD pro Aktie privat zu platzieren, um einen Bruttoerlös von insgesamt 3.080.000 CAD zu erzielen (das "Angebot"). Diese Angebotszahl könnte sich um bis zu 15,4 % erhöhen, wenn ein strategischer Investor von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch macht, das in einer Pressemitteilung vom 27. Mai 2025 bekannt gegeben wurde.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 19. Juni 2025 (das "Abschlussdatum") abgeschlossen, vorbehaltlich der Unterzeichnung der Zeichnungsverträge und der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen und der Genehmigung der Toronto Stock Exchange ("TSX") und der NYSE American LLC. Andere zuvor angekündigte Bedingungen und Konditionen bleiben unverändert.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. für deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.