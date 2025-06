FamiCord AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: FamiCord AG

ISIN: DE000A0BL849



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.06.2025

Kursziel: 6,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Guter Jahresauftakt bestätigt Ziele für 2025



Die FamiCord AG hat jüngst die Zahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht, die insgesamt leicht besser ausfielen als von uns erwartet und die Jahresprognose untermauern.



[Tabelle]



Der Umsatz konnte im ersten Quartal um beachtliche 19% gegenüber dem Vorjahreswert gesteigert werden, was erneut im Wesentlichen auf Preiseffekte sowie ein marginales Volumenwachstum zurückzuführen ist. In Mittel- und Osteuropa stabilisiert sich die Nachfrage und gewinnt in einigen Märkten wie Polen und Rumänien dank der Einführung des Plazenta-Bankings spürbar an Dynamik. In Deutschland erzielte FamiCord erstmals wieder leichtes organisches Wachstum, ein stabiler Trend ist jedoch noch nicht erkennbar. Die Umsatzbetrachtung nach Regionen erachten wir als zielführender, da die Grenzen der Teilkonzerne zunehmend verschwimmen und Kosten für einige Zentralfunktonen ungleich verteilt sind.



Dank einer leicht verbesserten Bruttomarge von 39,5% und stabilen Kostenstrukturen konnte das EBITDA mit einer Marge von 12,4% überproportional zum Vorjahr gesteigert werden und unsere Erwartungen übertreffen. Im Conference Call betonte das Management, dass CDMO und CAR-T das Ergebnis weiterhin belasten. Der Bereich CDMO baut jedoch laut Unternehmen die Projektpipeline deutlich aus, was die operative Entwicklung künftig verbessern könnte. Die Ausgaben für CAR-T werden vorerst auf ein Minimum reduziert, um die Aktivitäten perspektivisch mit externen Investoren fortzusetzen. Gelingt dies nicht, steht der Bereich möglicherweise zur Disposition. Entsprechend könnte die Ergebnisbelastung dieser Bereiche in den kommenden Quartalen weiter nachlassen.



Ausblick bestätigt: In der Berichterstattung zum dritten Quartal hat das Unternehmen die Jahresziele mit einem Umsatz in der Bandbreite von 85 bis 95 Mio. EUR sowie einem EBITDA zwischen 8,7 und 10,3 Mio. EUR bestätigt. Sollte sich die solide Entwicklung aus Q1 fortsetzen und die Ergebnisbelastungen aus den Bereichen CAR-T und CDMO im Jahresverlauf weiter abnehmen, sehen wir Potenzial für eine Anhebung oder Konkretisierung der Ergebnisprognose am oberen Ende der Spanne.



Fazit: FamiCord ist gut in das Jahr gestartet und hat damit ein weiteres Quartal mit ermutigender Umsatz- und Ergebnisentwicklung vorgelegt. Aufgrund des positiven Cashflows hat das Unternehmen in den vergangenen Quartalen sukzessive Schulden abgebaut und verfügt - abzüglich der Leasingverbindlichkeiten - bereits über eine Net-Cash-Position. Diese positive Entwicklung sehen wir im Kursverlauf der vergangenen Monate in keiner Weise reflektiert und bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 6,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32820.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2152306 06.06.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vita 34 Aktie Die Vita 34 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,74 % und einem Kurs von 3,98 auf Tradegate (06. Juni 2025, 11:07 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vita 34 Aktie um -10,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,34 %. Die Marktkapitalisierung von Vita 34 bezifferte sich zuletzt auf 70,21 Mio.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000Euro was eine Bandbreite von +50,75 %/+50,75 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 6,50 Euro