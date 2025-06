Broadcom im Minus - Konsolidierung nach Zahlen

(Kurse aktualisiert)



NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf der Aktien von Broadcom reicht den Anlegern am Freitag auch ein positiver Quartalsausblick des Halbleiterkonzerns zunächst nicht mehr aus. An der US-Technologiebörse Nasdaq fiel der Aktienkurs zuletzt um 2,9 Prozent auf 252,40 US-Dollar. Am Mittwoch hatten sie mit 265,43 Dollar eine weitere Bestmarke aufgestellt. Seit dem Zwischentief Anfang April hatten sich die Titel im Wert nahezu verdoppelt.

Broadcom übertraf mit dem Ausblick auf das laufende Quartal die durchschnittliche Markterwartung knapp. Der Konzern geht von Erlösen von rund 15,8 Milliarden Dollar aus. Allerdings gab es unter den Experten auch deutlich zuversichtlichere Schätzungen, die um bis zu 1 Milliarde Dollar höher lagen. Broadcom gehört wie Nvidia in den Augen vieler Anleger zu den großen Profiteuren des Ausbaus von KI-Rechenzentren.