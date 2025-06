Waterdrop Inc. gibt ungeprüfte Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt, Nettogewinn steigt um 34,2 % im Vergleich zum Vorjahr

Beijing (ots/PRNewswire) - Am 5. Juni 2025 hat Waterdrop Inc. (NYSE: WDH), eine

Betriebsgewinn im Versicherungsgeschäft beträgt 151,4 Millionen RMBDie versicherungsbezogenen Einnahmen von Waterdrop beliefen sich im erstenQuartal 2025 auf 658,0 Millionen RMB, was einem Anstieg von 8,4 % gegenüber demVorjahr entspricht. Der Betriebsgewinn im Versicherungsgeschäft erreichte imersten Quartal 2025 151,4 Millionen RMB. Die Erstjahresprämien aus demVersicherungsgeschäft beliefen sich auf 2.092,4 Millionen RMB, was einem Anstiegvon 19,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Im Einklang mit den jährlichen Wachstumszielen hat das Versicherungsgeschäft vonWaterdrop einen starken Aufwärtstrend beibehalten. Waterdrop verfeinerte dieAkquisitionsstrategien für Nutzer öffentlicher Domains und verbesserte dieDienstleistungen für Nutzer privater Domains, was zu einem bemerkenswertenAnstieg der kurzfristigen Prämien um 30,1 % im Vergleich zum Vorjahr führte. DieProduktinnovation hat nach wie vor oberste Priorität, wie die Aktualisierung von"Jiehaoyun", dem ersten Produkt der Branche, auf Version 5.0 zeigt. Darüberhinaus hat das Unternehmen vor kurzem ein revolutionäresMillionen-Krankenversicherungsprodukt eingeführt, das in einzigartiger Weisesowohl einen Verzicht auf Gesundheitserklärungen als auch eine garantierteVerlängerung für fünf aufeinander folgende Jahre bietet.Die KI-Anwendungen von Waterdrop Guardian spielen eine immer wichtigere Rolle ininternen und externen Anwendungsfällen. So hat beispielsweise die Verbreitungvon "AI Insurance Expert - Medical Insurance" (KI-Versicherungsexperte -Krankenversicherung) in diesem Quartal weiter zugenommen und monatliche Prämienin Höhe von über 2 Millionen Yuan ermöglicht. Darüber hinaus hat der "AI ServiceQuality Copilot" (KI-Servicequalitäts-Copilot) die betriebliche Effizienz derEinheit seit seiner Einführung um 83 % gesteigert. Über die internen Initiativenhinaus ist Waterdrop eine Partnerschaft mit vier Sachversicherern eingegangen,um KI-gesteuerte Anwendungen im Kfz-Versicherungssektor zu erproben undgemeinsam Branchenmaßstäbe zu setzen.Waterdrop Medical Crowdfunding sammelte kumulativ 68,8 Milliarden RMB für 3,47Millionen PatientenIm Laufe des Quartals hat Waterdrop Medical Crowdfunding seine Mission, "Lebenzu retten", mit bemerkenswertem Erfolg umgesetzt. Bis zum 31. März 2025 habenrund 475 Millionen Menschen über Waterdrop Medical Crowdfunding insgesamt 68,8Milliarden RMB für 3,47 Millionen Patienten gespendet.Die Digital Clinical Trial Solution von Waterdrop hat ihr Wachstum im erstenQuartal 2025 fortgesetzt und einen Umsatz von ca. 23,0 Mio. RMB erzielt, waseiner Steigerung von 11,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bis zum 31. März2025 hatte das Unternehmen über die E-Find-Plattform insgesamt 11.217 Patientenin 1.281 klinische Studienprogramme eingeschrieben.Peng Shen, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Waterdrop,kommentierte: "Unsere Geschäftsentwicklung im ersten Quartal zeigt ein solidesUmsatz- und Gewinnwachstum. KI-Kapazitäten unterstützen jetzt unsereKerngeschäftsszenarien und Ökosysteme und verbessern die Servicequalität durchtechnologische Innovation. In Zukunft werden wir uns auf dietechnologiegestützte Wertschöpfung konzentrieren und uns konsequent für "Techfor Good" einsetzen. Wir sind bestrebt, durch hochwertiges Wachstum für alleBeteiligten einen Mehrwert zu schaffen.