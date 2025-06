Bitcoin erholt sich von Vortagsverlusten

Nordsturm schrieb 02.06.25, 20:22

Das ist eine interessante Frage.



Argumente dafür, dass Bitcoin die Vermögensverteilung gerechter machen könnte:



1. Offener Zugang

Bitcoin ist prinzipiell für jeden mit Internetzugang verfügbar. Es gibt keine zentrale Instanz, die über den Zugang entscheidet. In Ländern mit instabilen Währungen bietet Bitcoin eine Alternative, um Vermögen vor Inflation zu schützen.





2. Begrenzte Geldmenge

Die feste Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins verhindert willkürliche Geldvermehrung – ein Kontrast zu Fiat-Währungen, bei denen Zentralbanken durch Gelddrucken Inflation und damit Kaufkraftverluste verursachen können (die oft ärmere Menschen stärker treffen).





3. Frühe Adaption und technologische Teilhabe

Bitcoin belohnt frühe Teilhabe an einem dezentralen technologischen Netzwerk. Das bietet Chancen für Menschen weltweit, außerhalb etablierter Finanzsysteme Vermögen aufzubauen.





Argumente dafür, dass Bitcoin bestehende Ungleichheiten verstärken kann:



1. Konzentration des Besitzes (Wale)

Ein erheblicher Teil der Bitcoin-Vermögensmenge wird von wenigen Wallets gehalten. Diese "Wale" können den Markt erheblich beeinflussen, indem sie große Mengen auf einmal bewegen oder verkaufen, was zu Instabilität führt.





2. Frühe Adaption = ungleiche Startvorteile

Wer früh eingestiegen ist, hat oft mit geringem Einsatz ein enormes Vermögen aufgebaut. Diese Verteilung bleibt bestehen, da Bitcoin nicht umverteilt – ganz im Gegenteil: Wer viel hat, profitiert auch überproportional von Kurssteigerungen.





3. Technologische Hürden

Obwohl Bitcoin offen ist, ist die tatsächliche Nutzung mit technischen, sicherheitsrelevanten und bildungspolitischen Hürden verbunden. Menschen ohne digitalen Zugang oder Know-how bleiben tendenziell außen vor.



Zusammengefasst lässt sich sagen:

Bitcoin kann theoretisch zu einer gerechteren Verteilung beitragen, insbesondere durch seine Zensurresistenz und seinen Zugang für Menschen ohne Bankverbindung. In der Praxis jedoch zeigt sich bislang eher eine Tendenz zur Reproduktion oder sogar Verstärkung von Ungleichheit – zumindest kurzfristig –, weil Vermögen und Wissen ungleich verteilt sind und „Netzwerkeffekte“ den Vorteil der Früheninsteiger verstärken.



Langfristig könnte sich dies relativieren, wenn Adoption und Bildung weltweit zunehmen. Dafür sind aber gezielte Maßnahmen nötig – denn von allein löst Bitcoin das Problem der Ungleichheit nicht.