Klage erneut abgewiesen

MagnusImperata schrieb 29.05.25, 07:33

Sie will nicht oben ausbrechen, der resist um 32,83€ scheint unüberwindbar. Der Gerichtsentscheid hat in der Nacht für eine grüne Kerze gesorgt, die Hoffnung ist da, das sich der Kurs zumindest oberhalb von 32,46€ festsetzen kann. Im H1 wurde gestern das 61iger retrace abgeholt, ist die Grundstimmung bullisch, kann man nun mit anziehenden Kursen rechnen, mit dem oberen Ziel von 33,47€. Ab da dann up to the sky.