Carlsberg überrascht die Taxifahrer während des UEFA Nations League Finals(TM) 2025 mit der perfekten Fahrt

- 9 von 10 Taxifahrern bezeichnen sich selbst als Fußballfans, doch 91 % haben

sich dafür entschieden, zu arbeiten, wenn eine Sportübertragung läuft, obwohl

sie sie gerne sehen würden

- Untersuchungen haben ergeben, dass jedes Mal, wenn sie auf ihre Fahrkarte

verzichten, um das Spiel zu sehen, das sie lieben, Verdienstausfälle von über

200 Pfund entstehen.

- Um den Taxifahrern etwas zurückzugeben, schenkte Carlsberg ihnen einen freien

Abend und buchte für sie eine Fahrt, die sie nie vergessen werden

- An einem überraschenden Ort angekommen, wurden die ahnungslosen Fahrer wie

Fußballfans behandelt und hatten die Chance, zusammen mit anderen Fahrern das

Spiel Germany vs Portugal im Rahmen des UEFA Nations League Finals(TM) 2025 zu

sehen - und Carlsberg übernahm die Kosten dafür.



Eine Flotte von fußballbegeisterten Taxifahrern wurde für einen vermeintlich

normalen Fahrpreis gebucht, nur um bei der Ankunft festzustellen, dass sie von

Carlsberg mit der Möglichkeit überrascht wurden, das UEFA Nations League

Finals(TM) 2025, Halbfinale 1 zwischen Germany und Portugal in der ultimativen

