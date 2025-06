US-Börsen im Aufwind: Dow Jones und S&P 500 übertreffen DAX & Co.

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die internationalen Aktienmärkte eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,34% und steht aktuell bei 24.319,83 Punkten. Im Gegensatz dazu muss der MDAX einen Rückgang hinnehmen und notiert mit einem Minus von 0,44% bei 30.915,00 Punkten. Der SDAX zeigt sich nahezu unverändert mit einem minimalen Plus von 0,04% und steht bei 16.985,72 Punkten. Auch der TecDAX bewegt sich kaum und verzeichnet einen marginalen Anstieg von 0,02%, womit er bei 3.945,59 Punkten liegt. Auf der anderen Seite des Atlantiks präsentieren sich die US-amerikanischen Indizes deutlich stärker. Der Dow Jones kann einen kräftigen Zuwachs von 0,96% verbuchen und erreicht 42.698,94 Punkte. Der S&P 500 übertrifft diesen Anstieg sogar leicht mit einem Plus von 1,06% und notiert bei 5.998,41 Punkten. Insgesamt zeigen die US-Märkte heute eine robustere Performance im Vergleich zu den deutschen Indizes, die sich überwiegend seitwärts bewegen oder leicht im Minus liegen.Diese Entwicklung könnte auf unterschiedliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen oder Marktstimmungen in den jeweiligen Regionen zurückzuführen sein.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Hannover Rueck mit einem Plus von 1.57%. DHL Group folgt mit 1.24%, während Deutsche Boerse mit 1.03% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Rheinmetall führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4.65%, gefolgt von Airbus mit -2.75% und Volkswagen (VW) Vz mit -1.69%.Im MDAX sind die Topwerte ebenfalls positiv. Fraport verzeichnet den höchsten Anstieg mit 1.67%, während Redcare Pharmacy und Carl Zeiss Meditec mit 1.22% und 1.10% folgen.Die Flopwerte im MDAX zeigen hingegen erhebliche Rückgänge. HENSOLDT führt mit einem Minus von 6.23%, gefolgt von RENK Group mit -5.86% und HelloFresh mit -3.58%.Die SDAX-Topwerte stechen mit hohen Zuwächsen hervor. CECONOMY führt mit 5.61%, gefolgt von MLP mit 4.68% und NORMA Group mit 4.46%.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Salzgitter verzeichnet einen Rückgang von 3.15%, während Alzchem Group und Eckert & Ziegler beide mit -3.41% abschneiden.Im TecDAX sind die Topwerte durch Elmos Semiconductor mit 2.50% und Draegerwerk mit 2.43% gekennzeichnet. Carl Zeiss Meditec rundet die Liste mit 1.10% ab.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls signifikante Verluste. HENSOLDT führt mit -6.23%, gefolgt von Eckert & Ziegler und IONOS Group mit -3.41% und -1.65%.Im Dow Jones sind die Topwerte durch Chevron Corporation mit 2.25%, Merck & Co mit 1.97% und Salesforce mit 1.84% geprägt.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen geringere Rückgänge, angeführt von Walmart mit -0.53%, gefolgt von Boeing mit -0.33% und The Home Depot mit -0.25%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Tesla mit 5.75% angeführt, gefolgt von Micron Technology mit 3.99% und Palantir mit 3.97%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Newmont Corporation mit -3.21%, Dollar Tree mit -2.80% und Marketaxess Holding mit -1.45%.