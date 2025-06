Hisense führt im ersten Quartal 2025 die weltweiten Rankings für MiniLED-, 100-Zoll- und größere Fernseher sowie Laser-Fernseher an

QINGDAO, China, 6. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, baut seine Führungsposition im Bereich Premium-Display-Technologie weiter aus. Laut den Daten von Omdia für das erste Quartal 2025 belegte Hisense weltweit den ersten Platz in Bezug auf den Marktanteil bei Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr, MiniLED-Fernsehern und Laser-Fernsehern.

Hisense führte den Markt für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr mit einem weltweiten Marktanteil von 56,7 % an und war damit 2023, 2024 und im ersten Quartal 2025 die Nummer 1. Bei Mini-LED-Fernsehern setzte sich Hisense mit einem weltweiten Marktanteil von 29,3 % an die Spitze, was das schnelle Wachstum und das Vertrauen der Verbraucher in die Innovationen des Unternehmens im Bereich der Hintergrundbeleuchtung widerspiegelt. Hisense behauptete auch seine Führungsposition auf dem Markt für Laser-Fernsehgeräte mit einem beeindruckenden weltweiten Marktanteil von 69,6 % und setzte damit seine globale Dominanz fort, nachdem das Unternehmen laut Omdia-Daten sechs Jahre in Folge die Nummer 1 war.